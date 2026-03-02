Presentan en EEUU el ‘Acuerdo de Liberación para Cuba’: «es la hoja de ruta para la reconstrucción»

Este lunes, 2 de marzo, en Miami (EEUU), líderes del exilio cubano presentaron oficialmente el “Acuerdo de Liberación para Cuba”, un documento que busca convertirse en la guía para la transición política y social del país.

La iniciativa fue encabezada por Rosa María Payá, dirigente de la organización Pasos de Cambio, y Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quienes calificaron la alianza como un hecho histórico en la lucha por la libertad de la isla.

El acuerdo, fruto de la unión entre las coaliciones Pasos de Cambio y Asamblea de la Resistencia Cubana, plantea un plan estratégico para la liberación, estabilización y democratización de Cuba.

Según sus promotores, el objetivo central es el desmantelamiento del Partido Comunista de Cuba y de los mecanismos represivos que han sostenido al régimen durante más de seis décadas.

«Es la hoja de ruta para la reconstrucción de Cuba. Un plan para la liberación, para la estabilización y reconstrucción y para la democratización de nuestro país. Y es una hoja de ruta que tiene en cuenta la grave crisis, la catástrofe humanitaria que está viviendo nuestro pueblo», dijo Rosa María Payá, de Pasos de Cambio.

«Tenemos hoy una unidad en la acción, una unidad en la propuesta y una unidad en la reconstrucción de las dos principales coaliciones que luchan por la libertad de Cuba dentro», señaló Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

¿CUÁLES SON LOS PILARES DEL ACUERDO POR CUBA?

La propuesta se articula en torno a tres pilares fundamentales: la reunificación nacional tras años de exilio y separación forzada; la búsqueda de prosperidad y florecimiento humano, garantizando derechos y libertades; y la desmilitarización, con la erradicación de toda doctrina política de carácter totalitario.

Estos principios, aseguraron los organizadores, son la base para reconstruir un país devastado por la crisis y falta de libertades.

Como primer paso, se anunció la creación de comisiones de trabajo destinadas a atender áreas críticas de la transición.

Entre ellas figuran la Emergencia Humanitaria, Seguridad y Defensa, Recuperación Económica, Salud, Educación, Legislativa, Judicial, Exilio y Reunificación, además de una Comisión Constitucional que sentará las bases legales de la nueva etapa.

TESTIMONIOS

El evento también estuvo marcado por testimonios emotivos. María Elena Aplízar, representante en el exilio de las Damas de Blanco, afirmó que la firma del acuerdo representa un momento decisivo en la lucha por la libertad de Cuba.

Otros participantes, como el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, insistieron en que la iniciativa busca dejar atrás divisiones partidistas para enfocarse en un solo objetivo: la eliminación de la dictadura que ha gobernado la isla por más de 67 años.

«Es importante, yo creo, que no tengamos ningún tipo de concesión con el régimen que ha acabado con un pueblo cubano por los últimos 67 años», agregó Alex Otaola, presidente de la Fundación Anticomunista.

Por tanto, la firma del acuerdo, realizada en el Salón Varela del Santuario de la Ermita de la Caridad del Cobre, fue presentada como un nuevo punto de partida para el exilio y como un compromiso firme de trabajar por la libertad y la democratización de Cuba.