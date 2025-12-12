EEUU

Polémico migrante Kilmar Ábrego García podría ser liberado por órdenes de una jueza federal

Luis Alfredo Ledezma
Kilmar Ábrego García enfrenta un proceso de expulsión en Estados Unidos / Archivo

La jueza federal Paula Xinis, del estado de Maryland, ordenó este jueves, 11 de diciembre, la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García, migrante salvadoreño detenido en Pensilvania mientras esperaba juicio. 

Ábrego, quien había sido deportado previamente a El Salvador y luego devuelto a Estados Unidos tras una prolongada batalla judicial, se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). 

La magistrada concluyó que su detención carecía de “justificación legal” y exigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que confirmara la liberación antes de las 5:00 de la tarde (hora local).  

El caso de Ábrego García ha generado un fuerte debate político en Estados Unidos. Acusado de tráfico de migrantes y violencia doméstica, su situación se convirtió en un símbolo para sectores demócratas que cuestionan las políticas de deportación masiva impulsadas por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.  

Para sus defensores, Ábrego representa la necesidad de garantizar el debido proceso a los inmigrantes, mientras que para sus detractores es un ejemplo de los riesgos asociados a la permanencia de indocumentados con antecedentes penales en el país. 

Una jueza federal del estado de Maryland ordenó liberar este jueves a Kilmar Ábrego García / Archivo

¿CÓMO REACCIONÓ LA CASA BLANCA?  

La reacción del gobierno no se hizo esperar. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, calificó la decisión como “activismo judicial” y aseguró que continuarán luchando en los tribunales para revertirla.  

«Esta decisión no tiene ninguna base jurídica y seguiremos luchando con uñas y dientes ante los tribunales», escribió la funcionaria en su cuenta de la red social X.  

Este enfrentamiento refleja la tensión entre el poder judicial y las autoridades migratorias, que han intentado en varias ocasiones deportar a Ábrego a países africanos como Liberia, Ghana o Uganda, opciones que él ha rechazado y que los tribunales han pospuesto. 

¿QUÉ SE SABE DE ESTE MIGRANTE?  

Ábrego García llegó a Estados Unidos en 2012, a los 16 años, de manera ilegal. Posteriormente, obtuvo un estatus legal protegido tras demostrar que corría peligro en El Salvador.  

Sin embargo, en 2022 fue arrestado en Tennessee durante un control de tráfico en el que transportaba a nueve personas indocumentadas.  

Los fiscales lo acusan de haber realizado más de 100 viajes transportando migrantes entre Texas, Maryland y otros estados, además de señalar presuntos vínculos con la pandilla Mara Salvatrucha, cargos que él niega. 

FUTURO INCIERTO  

El futuro del salvadoreño sigue siendo incierto. Aunque la jueza ordenó su liberación, Ábrego enfrenta procesos judiciales pendientes por tráfico de personas y violencia doméstica.  

Costa Rica ha manifestado disposición a concederle refugio, mientras su defensa y el Departamento de Seguridad Nacional continúan disputando su destino final. 

