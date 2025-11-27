Polémica en EEUU: Detenida por ICE excuñada de la secretaria de prensa de Trump

Un familiar de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras iba de camino a New Hampshire a buscar a su hijo.

De acuerdo con la información difundida por varios medios locales, entre ellos Univisión y CNN, el pasado 12 de noviembre, agentes del ICE arrestaron en las cercanías de Boston a Bruna Caroline Ferreira, ciudadana brasileña y madre del sobrino de Leavitt.

Según reportes, Ferreira se dirigía a New Hampshire, cuando fue detenida sin que los agentes presentaran una orden judicial.

La mujer había ingresado a Estados Unidos con una visa de turista B2, que supuestamente expiró en 1999, lo que la colocó en situación migratoria irregular.

Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señalaron que Ferreira no solo permanecía en el país de manera ilegal, sino que además tenía antecedentes penales por sospecha de agresión.

Tras su arresto, fue trasladada a un centro de procesamiento de ICE en el sur de Luisiana, a más de 1.700 millas de su residencia, donde enfrenta un proceso de deportación.

HABLÓ EL ABOGADO

Todd Pomerleau, abogado de Ferreira, confirmó a ABC News que «ella entró al país con una visa de turista B2 que exigía que se marchara de Estados Unidos para el 6 de junio de 1999». Además, indicó que «está detenida en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana y en proceso de deportación».

Asimismo, aseguró que su clienta había ingresado de manera legal a Estados Unidos y señaló, que en el pasado, contó con la protección del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Igualmente, afirmó que actualmente se encontraba en trámite para obtener la residencia permanente.

Además, aseveró que la detención ocurrió mientras ella conducía por Massachusetts, sin que los agentes presentaran una orden judicial en su contra. También, cuestionó que el proceso se traslade a Luisiana, obligando a Ferreira a enfrentar su caso a cientos de millas de distancia de su hogar.

PIDEN AYUDA ECONÓMICA

En tanto, la hermana de la mujer, Graziela Dos Santos Rodrigues, abrió una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y cubrir los costos legales, con la esperanza de darle a Ferreira “una oportunidad de volver a casa con su familia”.

“Quienes conocen a Bruna saben qué tipo de persona es”, escribió Santos Rodrigues.

“Es trabajadora, amable y siempre es la primera en ofrecer ayuda cuando alguien la necesita. Ya sea al apoyar a su familia, amigos o incluso a desconocidos, Bruna tiene un corazón que pone a los demás por delante de sí misma. La ausencia de Bruna ha sido muy dolorosa para su hijo de 11 años, Michael Leavitt Junior, quien necesita a su madre y espera que pueda volver a casa para las fiestas”, agregó.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA RELACIÓN CON EL HERMANO DE LEAVITT?

Según un informe publicado por The Cullman Times, Michael Leavitt mantuvo un compromiso con Ferreira hasta el 2014.

El mismo reportaje destacó además que, durante esa temporada, Leavitt obtuvo un premio de un millón de dólares al participar en el concurso DraftKings Millionaire Maker.

“No tengo palabras”, declaró en aquella oportunidad. “Acabo de revisar y vi que las ganancias ya estaban en mi cuenta. En realidad, fue un poco más de un millón. Fueron 1.008.001 dólares. No lo puedo creer”, expresó.

A Ferreira también la citaron en el artículo y dijo que quería usar parte del dinero para comprar “una lámpara” para la habitación de su hijo.

“Fuera de eso no necesitamos mucho”, agregó. “Tenemos salud. Tenemos un buen departamento. De verdad somos afortunados”, dijo.

No obstante, la relación entre Leavitt y Ferreira habría llegado a su fin poco después de que él obtuviera el premio millonario. De acuerdo con una fuente citada por WBUR, ambos permanecen separados desde hace aproximadamente una década.

Este último medio precisó que Michael y Karoline Leavitt crecieron en New Hampshire junto a sus dos hermanos. Sus padres manejaban un puesto de helados en Atkinson y un lote de camiones usados en Plaistow.

Como se sabe, Karoline, la más joven de los cuatro hermanos, se consolidó como una de las figuras clave en la comunicación del movimiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Primero ejerció como portavoz de MAGA Inc. y, posteriormente, asumió el rol de secretaria de prensa en la actual administración, desde donde defiende con determinación la ofensiva contra migrantes en situación irregular del mandatario republicano.