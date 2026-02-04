Piden “matarlas humanamente”: Iguanas congeladas por frío récord causan gran tristeza en Florida

Florida (EEUU) vive una situación polémica tras la ola de frío histórico que azotó al estado los primeros dos días de febrero, luego de que las temperaturas cercanas a cero —e incluso episodios de nieve en zonas del sur— provocaron la caída masiva de iguanas verdes desde los árboles, un fenómeno ya conocido, pero que esta vez alcanzó dimensiones inéditas.

Ante la llegada de más de 2.000 reptiles paralizados por el frío a las oficinas de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés), el Gobierno estatal emitió un mensaje controversial en el que sugieren a los residentes “matar humanamente” a las iguanas en sus propiedades.

«Ya no estamos aceptando iguanas verdes en las oficinas de la FWC. Regulaciones temporales solo permitían a las personas transportar a las iguanas verdes a las oficinas de la FWC el 1 y 2 de febrero. Aún puedes matar humanamente a las iguanas verdes en tu propiedad o con permiso del propietario», indicó la Comisión en sus redes sociales.

«Las iguanas verdes invasivas no están protegidas en Florida, excepto por leyes estatales anticrueldad, y miembros del público pueden humanamente matar iguanas verdes durante el año en su propiedad o con el permiso del propietario», indicó el FWC en un comunicado.

El fenómeno de la “lluvia de iguanas” se intensificó debido al frío récord que afectó a ciudades como Miami, que registró el inicio de febrero más frío de su historia.

Como detallaron las propias autoridades, las bajas temperaturas paralizan temporalmente a estos reptiles, que pierden control muscular y caen desde las ramas.

La orden ejecutiva emitida por el estado permitió por un breve periodo que los residentes trasladaran a los animales congelados a las oficinas de la FWC, pero como se destacó la medida fue suspendida tras la saturación de los centros de recepción.

NO LLEVARLAS A SUS CASAS U OFICINAS

El organismo reiteró que, aunque las iguanas verdes forman parte de las más de 600 especies no nativas que se han establecido en Florida y generan “impactos adversos” tanto en el ecosistema como en la economía local, las leyes estatales siguen prohibiendo su posesión y transporte por parte del público.

Lo que se explicó, es que estos reptiles pueden recuperarse “más rápido de lo que piensan” y, al despertar, reaccionar de forma defensiva utilizando sus colas como látigos, además de sus garras y dientes afilados.

TEMPERATURAS RÉCORD

El episodio evidencia la severidad de la ola de frío en Florida, donde el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de congelamiento que alcanzaron incluso al condado de Miami-Dade.

Las temperaturas, que cayeron a niveles cercanos a cero o mínimamente por abajo, coincidieron con inusuales nevadas en zonas costeras del centro y sur del estado, entre ellas Cape Coral, Tampa y Sarasota.