EEUU

Piden “matarlas humanamente”: Iguanas congeladas por frío récord causan gran tristeza en Florida

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
El aviso llega después de que el director ejecutivo del FWC, Roger Young, reportó el lunes más de 2.000 iguanas recibidas / Archivo

Florida (EEUU) vive una situación polémica tras la ola de frío histórico que azotó al estado los primeros dos días de febrero, luego de que las temperaturas cercanas a cero —e incluso episodios de nieve en zonas del sur— provocaron la caída masiva de iguanas verdes desde los árboles, un fenómeno ya conocido, pero que esta vez alcanzó dimensiones inéditas.  

Contents

Ante la llegada de más de 2.000 reptiles paralizados por el frío a las oficinas de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés), el Gobierno estatal emitió un mensaje controversial en el que sugieren a los residentes “matar humanamente” a las iguanas en sus propiedades. 

Leer Más

En un caso que ha conmocionado a muchos en Detroit (EEUU), Andre Stephon-Curtis Broadenax, de 29 años, enfrenta múltiples cargos penales tras ser acusado de irrumpir en una vivienda y presuntamente forzar a su hija de 11 años a colaborar en el delito.  
Indignación en EEUU: Obligó a su hija a robar en una casa y los descubrieron, su decisión dejó a todos en shock
El mensaje de María Corina Machado tras captura de Maduro de parte de EEUU
Beryl azota Texas con tres tornados simultáneos, pero ya se degradó a tormenta tropical

LEA TAMBIÉN: VIDEO VIRAL: LAS IGUANAS «CONGELADAS» QUE CAEN DE LOS ÁRBOLES Y CUBREN CALLES EN FLORIDA

«Ya no estamos aceptando iguanas verdes en las oficinas de la FWC. Regulaciones temporales solo permitían a las personas transportar a las iguanas verdes a las oficinas de la FWC el 1 y 2 de febrero. Aún puedes matar humanamente a las iguanas verdes en tu propiedad o con permiso del propietario», indicó la Comisión en sus redes sociales. 

«Las iguanas verdes invasivas no están protegidas en Florida, excepto por leyes estatales anticrueldad, y miembros del público pueden humanamente matar iguanas verdes durante el año en su propiedad o con el permiso del propietario», indicó el FWC en un comunicado. 

El fenómeno de la “lluvia de iguanas” se intensificó debido al frío récord que afectó a ciudades como Miami, que registró el inicio de febrero más frío de su historia. 

Como detallaron las propias autoridades, las bajas temperaturas paralizan temporalmente a estos reptiles, que pierden control muscular y caen desde las ramas.  

La orden ejecutiva emitida por el estado permitió por un breve periodo que los residentes trasladaran a los animales congelados a las oficinas de la FWC, pero como se destacó la medida fue suspendida tras la saturación de los centros de recepción. 

NO LLEVARLAS A SUS CASAS U OFICINAS  

El organismo reiteró que, aunque las iguanas verdes forman parte de las más de 600 especies no nativas que se han establecido en Florida y generan “impactos adversos” tanto en el ecosistema como en la economía local, las leyes estatales siguen prohibiendo su posesión y transporte por parte del público. 

Lo que se explicó, es que estos reptiles pueden recuperarse “más rápido de lo que piensan” y, al despertar, reaccionar de forma defensiva utilizando sus colas como látigos, además de sus garras y dientes afilados.  

TEMPERATURAS RÉCORD  

El episodio evidencia la severidad de la ola de frío en Florida, donde el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de congelamiento que alcanzaron incluso al condado de Miami-Dade. 

Las temperaturas, que cayeron a niveles cercanos a cero o mínimamente por abajo, coincidieron con inusuales nevadas en zonas costeras del centro y sur del estado, entre ellas Cape Coral, Tampa y Sarasota. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Esta sería la razón por la que está detenido el periodista Rory Branker, reveló el SNTP
Excarcelado el comunicador Rory Branker, llevaba casi un año detenido
Venezuela
Oposición liderada por Capriles aceptó dialogar con Delcy Rodríguez
Oposición liderada por Capriles aceptó dialogar con Delcy Rodríguez
Venezuela
Confirman excarcelación de presos políticos en Tocorón, Yare, Tocuyito y El Rodeo I este #4Feb
Venezuela