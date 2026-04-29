Pica y se extiende: revisarán licencias de la cadena ABC por polémica entre la familia Trump y Jimmy Kimmel

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) ordenó este martes, 28 de abril, una revisión anticipada de las licencias de todas las estaciones de televisión propiedad de ABC.

Lo que se detalló, es que el mecanismo excepcional exige a The Walt Disney Company y su filial ABC presenten, antes del 28 de mayo, las solicitudes de renovación de todas sus estaciones de televisión.

Aunque el organismo justificó la medida como parte de una investigación sobre políticas internas de cumplimiento e inclusión, la decisión ocurre en plena controversia política por los recientes comentarios del presentador Jimmy Kimmel sobre la primera dama, Melania, y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La revisión anticipada afecta directamente a ocho estaciones clave de ABC en los principales mercados del país, entre ellos Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Filadelfia.

Bajo el protocolo habitual, estas licencias —que operan en ciclos de ocho años— no debían renovarse hasta 2028.

Sin embargo, la FCC invocó una disposición legal poco usada que le permite adelantar el proceso, si lo considera esencial para el interés público.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America. People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

¿POR QUÉ AHORA?

Como se informó en su oportunidad, la primera dama reaccionó a un monólogo emitido el pasado jueves en Jimmy Kimmel Live, donde el presentador hizo una parodia de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada dos días después.

En su mensaje publicado en X (antes Twitter), Melania Trump afirmó que la cadena «debería tomar medidas» ante lo que calificó como contenido dañino y contrario al clima de unidad que, según ella, el país necesita.

«La retórica odiosa y violenta de Kimmel está destinada a dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y agravan la enfermedad política dentro de América», escribió la primera dama.

«Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar odio. Un cobarde, Kimmel se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena seguirá dándole cobertura para protegerlo», agregó.

Y continuó: «Basta ya. Ha llegado el momento de que ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más el liderazgo de ABC encubrirá el comportamiento atroz de Kimmel a expensas de nuestra comunidad?».

En mensajes posteriores, el presidente Trump también pidió el despido del comediante y aseguró que el chiste constituía «un despreciable llamado a la violencia». Kimmel respondió en su programa que se trataba únicamente de una broma.

La tensión se sumó al incidente ocurrido en la propia la cena, cuando los Trump fueron evacuados tras un tiroteo en el hotel donde se celebraba el evento. El incidente es catalogado como un intento de magnicidio.