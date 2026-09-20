«Perdurará más allá de futuros gobiernos»: Chris Wright evaluó alcance del acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, defendió firmemente el avance de las negociaciones energéticas de la administración de Donald Trump y afirmó de forma categórica que el acuerdo petrolero con Venezuela «perdurará más allá de futuros gobiernos».

Durante una entrevista exclusiva concedida al periodista de Univisión Edwin Pitti, el funcionario estadounidense evaluó el impacto de la alianza económica y aclaró que, aunque se trata de pactos firmados con las autoridades venezolanas vigentes —lideradas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez—, los compromisos comerciales mantendrán su continuidad institucional a largo plazo.

“Es un acuerdo con el gobierno de Venezuela, pero es un acuerdo que perdurará más allá de los futuros gobiernos venezolanos”, precisó Wright.

MILLONARIO PACTO CON CONTINENTAL RESOURCES

El núcleo de esta estrategia energética se centra en un acuerdo anunciado en Houston con la empresa Continental Resources.

Según detalló Wright, la compañía estadounidense destinará alrededor de 2.000 millones de dólares a un ambicioso proyecto de desarrollo petrolero y gasífero en territorio venezolano.

Asimismo, explicó que la ejecución de esta inversión privada estará enfocada en tres ejes principales: La perforación de nuevos pozos, destinada a incrementar sustancialmente la producción de petróleo y gas natural; la creación de puestos de trabajo directos y nuevas oportunidades económicas dentro de Venezuela; y el crecimiento comercial a través del aumento de las exportaciones de crudo hacia mercados internacionales.

Wright subrayó el impacto global que tendrá la reactivación de la industria petrolera venezolaa. «Nuestra apuesta es sumar energía. Queremos aumentar la producción energética y este es un paso importante en esa dirección», puntualizó.

IMPACTO EN LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA

El secretario de Energía defendió que un incremento en la oferta del crudo venezolano tendrá repercusiones positivas directas en los bolsillos de los consumidores globales.

«Eso presiona a la baja los precios de la energía, facilita que los estadounidenses paguen sus facturas y también facilita que todos en el hemisferio occidental puedan pagar las suyas», explicó el funcionario.

EL CAMINO HACIA LAS ELECCIONES EN VENEZUELA Y LA POSTURA DE LA CASA BLANCA

El periodista Edwin Pitti cuestionó a Wright sobre la viabilidad de avanzar en los negocios petroleros mientras los ciudadanos venezolanos aún no cuentan con un cronograma democrático claro.

Al respecto, la respuesta del secretario de Energía fue contundente: “Habrá elecciones en Venezuela”. Sin embargo, ante la repregunta de cuándo se realizarán, Chris Wright reconoció abiertamente que todavía no existe una fecha establecida ni un calendario electoral definitivo de forma pública.

El funcionario norteamericano argumentó que el enfoque prioritario de la administración Trump se concentra actualmente en la economía y la estabilidad, considerándolos pilares fundamentales para construir una transición política ordenada.

«Estamos tratando de reparar 25 años de socialismo autoritario impuesto desde arriba. No puedes simplemente hacer eso de la noche a la mañana», sentenció.

CONDICIONES PARA ELECCIONES

Para que Venezuela pueda celebrar elecciones con plenas garantías, Chris Wright enumeró los factores clave en los que ha trabajado Washington durante los últimos meses.

En este sentido, mencionó que ya se ha logrado excarcelar a cientos de personas que eran consideradas presos políticos; al tiempo que resaltó la participación de la Asamblea Nacional 2015 en los procesos de diálogo.

También señaló la necesidad imperativa de obtener los padrones electorales actualizados y fortalecer el Estado de derecho, antes de ir a unos comicios.

Finalmente, el secretario insistió en que el destino del país caribeño no será impuesto externamente.

«El objetivo final es crear las condiciones para las elecciones. A fin de cuentas, el pueblo venezolano debe elegir cómo se administrarán su gobierno y su país», sentenció.