EEUU

Pentágono permitirá ver al público el fusilamiento del autor de la matanza de Fort Hood

Caraota Digital
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EFE.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este jueves que el público podrá ver la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas en el ataque de 2009 en la base de Fort Hood, Texas.

Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón integrado por soldados armados con fusiles, según explicó Hegseth, quien aseguró que se garantizará que la población pueda presenciar el procedimiento.

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El secretario justificó la decisión al señalar que debe conocerse que este tipo de actos tienen «consecuencias graves», de acuerdo con declaraciones a medios locales.

El Pentágono todavía no precisó sobre las implicaciones de una ejecución sea pública, por lo que no está claro si habrá espectadores en la base, una retransmisión o algún otro mecanismo de acceso.

Hegseth tampoco detalló cuántos soldados formarán el pelotón ni cómo serán seleccionados.

El secretario señaló además que la ejecución se llevará a cabo a la una de la tarde, en Fort Hood, y consideró «obvio» que tenga lugar en esa misma base, donde Hasan perpetró el ataque el 5 de noviembre de 2009.

Cuando fue preguntado por una eventual última petición del condenado o por un contacto con el presidente estadounidense, Donald Trump, Hegseth respondió: «No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre».

La ejecución de Hasan, aprobada por Trump a recomendación de Hegseth, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.

Hasan, psiquiatra del Ejército, fue declarado culpable en 2013 de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato por el ataque, por los 32 heridos que dejó.

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