Pentágono desclasificó nueva tanda de archivos: Los secretos mejores guardados sobre ovnis

El Departamento de Guerra de Estados Unidos desclasificó la sexta tanda de archivos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP) y extraños.

El paquete incluyó filmaciones, transcripciones, contratos gubernamentales y materiales técnicos de décadas pasadas que, según precisó la propia dependencia, no constituye prueba de actividad ni tecnología extraterrestre.

La publicación se enmarca en el Sistema Presidencial de Revelación e Informe de Encuentros con UAP (PURSUE) y responde a una directiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien el 19 de febrero instruyó a las secretarías relevantes a identificar y difundir los archivos federales vinculados a estos fenómenos.

El vocero del Pentágono, Sean Parnell, confirmó la nueva entrega y detalló que el Departamento de Guerra y sus agencias asociadas «trabajan activamente de cara a la próxima publicación», según informó la agencia de noticias EFE.

¿QUÉ SE DESCLASIFICÓ?

Entre los documentos desclasificados figuran un informe de 1952 sobre cientos de casos sin explicación, el contrato de un programa de inteligencia por casi USD 22 millones y la declaración de objetivos del Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), elaborada el 18 de julio de 2008 por una división de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA).

El programa, con un horizonte de estudio hasta 2050, buscaba comprender la física y la ingeniería de sistemas aeroespaciales avanzados que pudieran representar amenazas futuras, e incluía 12 áreas de investigación que iban desde la propulsión y las armas de energía dirigida hasta conceptos como la traslación espacial y temporal.

Otro de los materiales destacados es una filmación en color de 1952, registrada el 2 de julio por el oficial naval Delbert C. Newhouse en Tremonton, Utah.

El fotógrafo jefe de la Marina avistó entre 10 y 14 objetos brillantes en un cielo despejado, descritos en sus declaraciones oficiales como dos discos apilados de color metálico o gris plomo que se movían en círculo con rumbo general al oeste.

Como se destacó a principios de año, el Departamento de Guerra opera con el respaldo de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y coordina la revisión de decenas de millones de registros —muchos en soporte físico y distribuidos entre varias agencias— con el fin de localizarlos, desclasificarlos y publicarlos de manera periódica.