Pasaporte estadounidense: estos son los precios actualizados para tramitarlo o renovarlo

El Departamento de Estado de Estados Unidos implementó una actualización en las tarifas para la expedición y renovación del pasaporte, afectando tanto a ciudadanos nacidos en el país como a naturalizados.

Esta medida responde a ajustes administrativos y tecnológicos, que buscan mejorar la seguridad documental y agilizar los procesos consulares.

Las nuevas tarifas aplican a trámites presenciales, renovaciones por correo y solicitudes en línea, y varían según la edad del solicitante y el tipo de documento requerido.

Para los adultos (mayores de 16 años) que solicitan el pasaporte por primera vez, el costo total asciende a US$165, compuesto por US$130 por la libreta de pasaporte y US$35 por la tarifa de aceptación.

En el caso de renovaciones, el monto es de US$130, siempre que se realicen por correo o en línea. Los menores de 16 años deben pagar US$135 por el trámite inicial, que incluye la misma tarifa de aceptación. Además, se exige la presencia de ambos padres o tutores legales al momento de la solicitud.

¿CUÁNTO TARDA LA ENT REGA?

El procesamiento estándar de pasaportes tarda generalmente entre cuatro y seis semanas, según se indica en la sección correspondiente de travel.state.gov.

Para quienes deseen agilizar el trámite, está disponible la opción de procesamiento rápido, que tiene un costo adicional de 60 dólares estadounidenses y acorta el tiempo estimado a entre dos y tres semanas.

Además, el servicio de entrega exprés está disponible por un cargo adicional de 22,05 dólares estadounidenses.

Asimismo, el Departamento de Estado informa que “las tarifas, los formularios como el DS-11 y DS-82 y los requisitos específicos de documentación están expuestos en la web oficial de la agencia”, para consulta permanente de los ciudadanos.

¿EL PASAPORTE ES VÁLIDO POR CUÁNTOS AÑOS?

La libreta de pasaporte para adultos (mayores de 16 años) tiene una vigencia de 10 años, mientras que la de los menores de 16 años es válida por cinco años.

La tarjeta de pasaporte sigue los mismos plazos de validez. Este documento es indispensable para viajes internacionales, el ingreso a Estados Unidos y la realización de trámites en oficinas consulares y migratorias.

¿QUÉ TAN FUERTE ES EL PASAPORTE DE EEUU?

Vale destacar, que por primera vez en 20 años, el pasaporte de los Estados Unidos quedó fuera del grupo de los 10 documentos más poderosos del planeta, según el último informe del Henley Passport Index.

Este ranking, elaborado por la firma Henley & Partners, evalúa la libertad de viaje que ofrece cada pasaporte en función del número de destinos que se pueden visitar sin necesidad de visa previa.

En la edición de octubre de 2025, Estados Unidos descendió al puesto 12, empatado con Malasia, con acceso sin visado a 180 de los 227 países y territorios analizados.

RECOMENDACIONES

El Departamento de Estado de Estados Unidos aconseja revisar periódicamente las tarifas y requisitos publicados en su sitio oficial antes de iniciar cualquier trámite, ya que estos pueden actualizarse cada año.

Las modificaciones en tarifas y requisitos vigentes desde octubre de 2025 aplican a quienes requieren el documento para viajar, renovar un pasaporte vencido o realizar gestiones en consulados y embajadas estadounidenses.

DESGLOSE DE TARIFAS

Adultos (a partir de 16 años, trámite inicial):

Libreta de pasaporte: 130 dólares estadounidenses

Tarjeta de pasaporte: 30 dólares estadounidenses

Libreta y tarjeta: 160 dólares estadounidenses

Tarifa de aceptación: 35 dólares estadounidenses, obligatoria para solicitudes presenciales

Renovación para adultos (desde 16 años):

Libreta: 130 dólares estadounidenses

Tarjeta: 30 dólares estadounidenses

Ambos documentos: 160 dólares estadounidenses

No se exige tarifa de aceptación para renovaciones por correo o en línea

Menores de 16 años: