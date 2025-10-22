EEUU

Pasaporte estadounidense: estos son los precios actualizados para tramitarlo o renovarlo

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
5 Min de Lectura
5 Min de Lectura
El pasaporte estadounidense es indispensable para el control migratorio al salir o regresar a Estados Unidos / Archivo

El Departamento de Estado de Estados Unidos implementó una actualización en las tarifas para la expedición y renovación del pasaporte, afectando tanto a ciudadanos nacidos en el país como a naturalizados.  

Contents

Esta medida responde a ajustes administrativos y tecnológicos, que buscan mejorar la seguridad documental y agilizar los procesos consulares. 

Leer Más

Terrorismo y drogas: EEUU acusó formalmente y por primera vez a un miembro del Tren de Aragua
EEUU pidió a Maduro «dejar de engañar» y programar vuelos de repatriación «semanales»
Escándalo: Cantante dio bochornosa presentación en Home Run Derby y admitió que estaba borracha

LEA TAMBIÉN: ESTADOS UNIDOS QUEDÓ FUERA DEL TOP 10 MUNDIAL DE PASAPORTES MÁS FUERTES POR PRIMERA VEZ EN 20 AÑOS

Las nuevas tarifas aplican a trámites presenciales, renovaciones por correo y solicitudes en línea, y varían según la edad del solicitante y el tipo de documento requerido. 

Para los adultos (mayores de 16 años) que solicitan el pasaporte por primera vez, el costo total asciende a US$165, compuesto por US$130 por la libreta de pasaporte y US$35 por la tarifa de aceptación. 

En el caso de renovaciones, el monto es de US$130, siempre que se realicen por correo o en línea. Los menores de 16 años deben pagar US$135 por el trámite inicial, que incluye la misma tarifa de aceptación. Además, se exige la presencia de ambos padres o tutores legales al momento de la solicitud.  

Las nuevas tarifas aplican a ciudadanos nacidos y naturalizados que gestionen pasaporte dentro o fuera de EEUU / Archivo

¿CUÁNTO TARDA LA ENTREGA?  

El procesamiento estándar de pasaportes tarda generalmente entre cuatro y seis semanas, según se indica en la sección correspondiente de travel.state.gov.  

Para quienes deseen agilizar el trámite, está disponible la opción de procesamiento rápido, que tiene un costo adicional de 60 dólares estadounidenses y acorta el tiempo estimado a entre dos y tres semanas.  

Además, el servicio de entrega exprés está disponible por un cargo adicional de 22,05 dólares estadounidenses. 

Asimismo, el Departamento de Estado informa que “las tarifas, los formularios como el DS-11 y DS-82 y los requisitos específicos de documentación están expuestos en la web oficial de la agencia”, para consulta permanente de los ciudadanos. 

¿EL PASAPORTE ES VÁLIDO POR CUÁNTOS AÑOS?  

La libreta de pasaporte para adultos (mayores de 16 años) tiene una vigencia de 10 años, mientras que la de los menores de 16 años es válida por cinco años.  

La tarjeta de pasaporte sigue los mismos plazos de validez. Este documento es indispensable para viajes internacionales, el ingreso a Estados Unidos y la realización de trámites en oficinas consulares y migratorias. 

¿QUÉ TAN FUERTE ES EL PASAPORTE DE EEUU?  

Vale destacar, que por primera vez en 20 años, el pasaporte de los Estados Unidos quedó fuera del grupo de los 10 documentos más poderosos del planeta, según el último informe del Henley Passport Index.   

Este ranking, elaborado por la firma Henley & Partners, evalúa la libertad de viaje que ofrece cada pasaporte en función del número de destinos que se pueden visitar sin necesidad de visa previa.   

En la edición de octubre de 2025, Estados Unidos descendió al puesto 12, empatado con Malasia, con acceso sin visado a 180 de los 227 países y territorios analizados.  

RECOMENDACIONES  

El Departamento de Estado de Estados Unidos aconseja revisar periódicamente las tarifas y requisitos publicados en su sitio oficial antes de iniciar cualquier trámite, ya que estos pueden actualizarse cada año. 

Las modificaciones en tarifas y requisitos vigentes desde octubre de 2025 aplican a quienes requieren el documento para viajar, renovar un pasaporte vencido o realizar gestiones en consulados y embajadas estadounidenses. 

DESGLOSE DE TARIFAS 

Adultos (a partir de 16 años, trámite inicial): 

  • Libreta de pasaporte: 130 dólares estadounidenses 
  • Tarjeta de pasaporte: 30 dólares estadounidenses 
  • Libreta y tarjeta: 160 dólares estadounidenses 
  • Tarifa de aceptación: 35 dólares estadounidenses, obligatoria para solicitudes presenciales 

Renovación para adultos (desde 16 años): 

  • Libreta: 130 dólares estadounidenses 
  • Tarjeta: 30 dólares estadounidenses 
  • Ambos documentos: 160 dólares estadounidenses 
  • No se exige tarifa de aceptación para renovaciones por correo o en línea 

Menores de 16 años: 

  • Libreta: 100 dólares estadounidenses 
  • Tarjeta: 15 dólares estadounidenses 
  • Ambos documentos: 115 dólares estadounidenses 
  • Tarifa de aceptación: 35 dólares estadounidenses 
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

bono
Inició el pago del bono de guerra para pensionados este 22Oct
Venezuela
Fue a Falcón por una oferta de trabajo, encontraron su cuerpo semanas después
Sucesos
Trump anunció que están “totalmente preparados” para operaciones terrestres contra carteles
EEUU