PÁNICO EN NUEVA YORK: Joven disparó contra la multitud en Times Square e hirió a tres personas

Al menos tres personas resultaron heridas luego de que un joven disparó contra la multitud, en horas de la madrugada de este sábado, en la emblemática Times Square de la ciudad de Nueva York.

El agresor, de 17 años de edad, fue detenido y permanece bajo interrogatorio, según informó el Departamento de Policía de Nueva York.

Un video divulgado en redes sociales mostró a la gente huyendo y a los agentes de policía rodeando un automóvil mientras auxiliaban a los heridos que permanecían en el suelo. Estos fueron hospitalizados y según la policía, sus lesiones no representan un peligro para sus vidas.

El presunto atacante fue capturado en el lugar y la policía recuperó el arma utilizada. Dado su edad, el nombre del sospechoso se mantuvo bajo reserva y hasta el momento no se presentaron cargos en su contra.

El incidente se registró en la intersección de la Calle 44 y la Séptima Avenida, en pleno distrito teatral, zona que atrae a miles de turistas cada día.

🇺🇸 | Video muestra a multitud huyendo durante tiroteo en Times Square, que dejó tres heridos. Las víctimas, de 18, 19 y 65 años, fueron hospitalizadas en condición estable. Un joven de 17 años fue arrestado y se incautó el arma utilizada en el crimen. pic.twitter.com/7t4AzA7dqm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 9, 2025

TIROTEO DESATÓ EL PÁNICO

El tiroteo generó pánico entre los transeúntes en las inmediaciones del Hard Rock Cafe. Numerosas personas huyeron apresuradamente tras escuchar las detonaciones, en medio de una situación caótica.

Un amplio despliegue policial arribó para controlar la emergencia, mientras los servicios de emergencia asistían a las víctimas. Un herido fue evacuado en camilla hacia una ambulancia.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Bellevue, donde permanecen en condición estable, según reseñó Infobae. Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el incidente.

Este hecho se produce mientras la ciudad ha registrado una baja histórica en la violencia armada este año. Hasta el 3 de agosto, Nueva York reportó la menor cantidad de tiroteos en décadas y un descenso del 23% respecto al año anterior.

“No es cuestión de suerte. Es resultado de una labor policial precisa, esfuerzo incansable y nuestros oficiales dedicados. Menos armas en las calles, más vidas salvadas”, destacó la policía neoyorquina a principios de mes en un mensaje publicado en sus redes sociales.