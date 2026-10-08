Padre venezolano murió de un infarto en EEUU, sentía mucho estrés debido a una cita migratoria

Un migrante venezolano originario de Maracaibo murió de un ataque al corazón a pocos días de su cita migratoria en la ciudad de Orem en Utah.

La víctima respondía al nombre de Leomar Ríos, quien era solicitante de asilo en los Estados Unidos.

De acuerdo con su esposa, su presentación ante la corte, que estaba próxima a ocurrir, habría impactado en su estado anímico, sobre todo experimentando estrés y efectos por la zozobra y la preocupación por no saber cuál sería su destino.

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Además, su esposa describió que una de sus mayores preocupaciones eran sus cuatro hijos. En este sentido, explicó que esa zozobra se fue acentuando por lo que considera que sería uno de los detonantes principales que le provocó este ataque al corazón.

«El domingo había salido cerca de casa a distraerse un poco a un partido de fútbol con sus amigos, acá mismo en la ciudad de Orem, pero cuando llegó empezó a sentirse mal. No perdimos tiempo. Lo llevé a la emergencia del hospital. Lamentablemente los médicos no pudieron hacer nada para ayudarlo. Certificaron que había llegado sin signos vitales», expresó.

«Él era un buen padre, trabajaba en un taller mecánico. El sábado pasado, 03 de octubre, nos decía sobre su preocupación, sobre su nerviosismo, su estrés ante las detenciones, lo que estaba pasando con inmigración. Sentía angustia. La preocupación también por sus hijos como responsable económicamente de ellos. Ese estado anímico influyó mucho para que sufriera un infarto», concluyó.