Juan Manuel Hernández, de 58 años, y su hijo Juan Miguel Hernández, de 33, de nacionalidad venezolana, fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, Florida, a pesar de que contaban con una solicitud de asilo afirmativo pendiente.

La detención ocurrió cuando se presentaron a entregar unos documentos que les habían solicitado, reveló Beatriz Hernández, hija y hermana de los afectados por la medida del CE.

Beatriz informó del caso en una conversación con el medio Utahzolanos, donde dijo que ambas llegaron a la oficina migratoria por una citación. Destacó que y nunca habían estado bajo presentación ante la agencia.

“Ellos acudieron por una citación que tuvieron. Nunca antes habían ido ni han estado bajo presentación. Es algo que ni los abogados saben. Supuestamente, era para verificar documentos. Fueron la primera vez y al entrar, el oficial les dijo, ‘no se preocupen, hoy no estarán detenidos porque no hay sistema’. Les dieron otra cita para el siguiente mes y ellos asistieron, y al atenderlos lo único que le dijeron fue ‘van a ir presos o se autodeportan’, no pidieron nada”, explicó Beatriz.

Agregó que Juan Miguel y su padre “entraron legalmente al país”.

En estos momentos, los venezolanos permanecen detenidos en Pompano Beach, en el condado Broward, donde funciona el Broward Transitional Center.

Se trata de un centro de detención migratoria que la empresa GEO opera para ICE. Pero, no precisaron en qué instalación se encuentran.

El asilo afirmativo se tramita directamente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) con el formulario I-589.

Según la agencia, quien lo pide por esta vía generalmente no está en un proceso de deportación ante un juez de inmigración, mientras que el asilo defensivo se solicita en la corte cuando ese proceso ya está abierto.

Sobre la oficina de Miramar, ubicada en el 2805 SW 145th Avenue, el ICE la tiene registrada en su listado de puntos de presentación como sede de la Oficina de Campo de Miami.

DEMANDAS

El mes pasado, el Southern Poverty Law Center y Americans for Immigrant Justice demandaron a la agencia por usar ese edificio para retener a personas durante días, aunque su propia política limita esas retenciones a 12 horas.

La familia de los Hernández comenzó una campaña de recaudación de fondos. También insistió en que su vida cambió de forma drástica tras la detención, por lo que necesitan apoyo.