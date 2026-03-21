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¡ORGULLO CRIOLLO! Estudiante venezolana obtiene prestigiosa ‘beca presidencial’ en universidad de Estados Unidos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
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La estudiante venezolana Claudia Ahmar, cursante del quinto año de Educación Media General en el Colegio San Agustín El Paraíso, / Cortesía: El Impulso

El talento académico venezolano volvió a destacar en el exterior con el logro de Claudia Ahmar, estudiante del Colegio San Agustín El Paraíso, en Caracas, quien fue seleccionada para recibir la prestigiosa Presidential Merit Scholarship otorgada por la Universidad Wentworth Institute of Technology, en Boston (Estados Unidos).  

Este reconocimiento, reservado para jóvenes de excelencia excepcional, le permitirá cursar la carrera de Ingeniería Biomédica como parte de la clase de 2030. 

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«Debido a su brillante desempeño académico, sus intereses y notables logros, Claudia fue galardonada con la Beca al Mérito Presidencial (Presidential Merit Scholarship), un reconocimiento reservado para estudiantes excepcionales», anunció el Colegio San Agustín El Paraíso por medio de sus redes sociales.  

«Ver a una estudiante de la I Cohorte de IB alcanzar estos niveles de excelencia internacional es la confirmación de que nuestra apuesta por la educación global y el rigor académico rinde resultados tangibles», se agregó en el texto.  

Y continuaron: «Claudia no solo va a aprender. Se convertirá en una líder, tecnóloga e ingeniera que enriquecerá a la comunidad de Wentworth con el sello Agustiniano. Un ejemplo vivo de que la disciplina y la rectitud de carácter abren las puertas del mundo».  

Además del mérito individual, el caso de Ahmar refleja el potencial del talento joven venezolano, que continúa abriéndose paso en universidades de alto nivel a pesar de los desafíos del contexto nacional.  

Su ingreso a una institución reconocida en Estados Unidos no solo representa un avance personal, sino también un motivo de orgullo para su comunidad educativa y el país. 

Con esta beca, Ahmar se suma a la creciente lista de jóvenes venezolanos que destacan en el exterior y proyectan una contribución futura en áreas clave del conocimiento.  

Su camino hacia la ingeniería biomédica no solo abre puertas a su desarrollo profesional, sino que también simboliza la capacidad de la educación venezolana para trascender fronteras y formar líderes con impacto global.

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