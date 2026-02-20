Organización de ‘extrema izquierda’ de EEUU visitará Venezuela para evaluar “consecuencias” de la captura de Maduro

La organización estadounidense CODEPINK, identificada por sectores políticos de Estados Unidos como un grupo de extrema izquierda, anunció que participará en una delegación internacional de paz que visitará Venezuela entre este 20 y el 24 de febrero.

Según un comunicado de la propia organización, el objetivo central de esta misión es evaluar las consecuencias políticas, sociales y humanitarias derivadas de la reciente operación militar estadounidense del 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro, así como de los previos y posteriores ataques a embarcaciones en el mar Caribe.

La delegación afirma que su presencia busca respaldar la «soberanía venezolana y contribuir a la estabilidad regional» en un momento de alta tensión geopolítica.

“Estamos ansiosos por escuchar directamente del pueblo de Venezuela sobre cómo las acciones de Estados Unidos están afectando sus vidas y cómo podemos trabajar para dar forma a la política estadounidense que priorice el respeto a la soberanía venezolana y la voluntad de su pueblo en lugar de la coerción y la agresión”, expresó la cofundadora de CODEPINK, Medea Benjamin.

¿QUÉ ACTIVIDADES TIENEN PAUTADAS?

Durante su estancia, los delegados se enfocarán en documentar los efectos de la intervención estadounidense y de las sanciones económicas vigentes.

El itinerario incluye acciones marítimas y territoriales pacíficas, así como encuentros con comunidades afectadas por la incursión militar.

La misión forma parte de una campaña más amplia para reivindicar el mar Caribe como una «Zona de Paz», un concepto impulsado por movimientos sociales que buscan limitar la presencia militar extranjera y fortalecer la cooperación regional.

Entre las actividades programadas también destacan visitas a comunidades pesqueras, donde los delegados conversarán con los trabajadores sobre el impacto de la vigilancia y el aumento de operaciones militares en el Caribe.

También recorrerán zonas «afectadas» por las recientes acciones estadounidenses, como centros de distribución de insumos médicos y espacios de investigación científica, con el fin de registrar posibles consecuencias humanitarias.

Asimismo, la delegación visitará la Comuna El Panal 2021, un proyecto de organización popular que ha ganado visibilidad por su «modelo de autogestión» en medio de la crisis económica.

Como gesto simbólico, la delegación realizará un “entierro” de la Doctrina Monroe, doctrina histórica que consideran incompatible con la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

«La participación de CODEPINK subraya su compromiso con la acción no violenta y la solidaridad con las comunidades afectadas por conflictos e intervención extranjera. Destacamos la importancia de la presencia civil internacional para promover la paz y apoyar los esfuerzos locales en pos de la soberanía y la seguridad», concluye el comunicado.