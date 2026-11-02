“Oren por nosotros”: El mensaje de Nicolás Maduro con motivo del Día de Todos los Santos y la bajada de La Chinita

A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro publicó un mensaje este domingo 1 de noviembre, para conmemorar el Día de todos los Santos y también para celebrar la bajada de la Virgen de la Chinita. En el texto, en su nombre y el de su esposa, Cilia Flores, Maduro pidió que oren por ellos.

“Es un día de luz para recordar a los santos y mártires de la historia del cristianismo que han marcado por siglos a la humanidad”, escribió Maduro.

También destacó que es un “día de reflexión y reafirmación de la bondad y la santidad que puede alcanzar el ser humano cuando vive en armonía con Dios y con su poder”, dijo. Y sostuvo que esto ocurre cuando se hace “del amor una práctica de todos los días”.

Recordó que, desde los primeros momentos del cristianismo, “la iglesia veneró a los mártires que dieron su vida con valentía y lealtad con Cristo Jesús”. Y sostuvo que ello “dejó testimonio que aún conmueve e inspira a quienes luchamos por la verdad, la felicidad y la dignidad de la humanidad”.

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“Mi amada esposa Cilia y yo, llenos del espíritu de Dios, queremos además hacer llegar nuestro abrazo al pueblo devoto de la Chinita, que ayer sábado 31 de octubre, acompañó la Bajada de la Virgen en la Basílica de nuestra amada Maracaibo”, remarcó.

Enfatizó que se unieron de “corazón a esa esperanza que camina pueblo a pueblo, con la gente de a pie. ¡Chinita querida, danos tus bendiciones!”, exclamó.

Seguidamente, Maduro pidió: “Oren por nosotros y sepan que Cilia y yo estamos, en cada momento, al lado de ustedes. Abrazos y bendiciones a toda la familia de Venezuela y más allá. Gracias por tanto amor. ¡Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre!”, finalizó.