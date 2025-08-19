EEUU

«Oportunidad razonable» El sorpresivo anunció de Trump respecto a Ucrania y Rusia

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, 18 de agosto, que está organizando una reunión entre los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski. 
La declaración se dio tras una intensa jornada diplomática en la Casa Blanca, donde Trump recibió a Zelenski y a líderes europeos para discutir garantías de seguridad para Ucrania.  

LEA TAMBIÉN: «HAZ UN TRATO«: EL CONSEJO QUE DIO TRUMP A ZELENSKI AL LLEGAR A EEUU TRAS SU HISTÓRICA REUNIÓ CON PUTIN

“Si todo va bien, tendremos una reunión trilateral, y esta puede ser una oportunidad razonable para terminar esta guerra”, afirmó Trump desde el Despacho Oval. 

Por su parte, Zelenski dijo estar “listo” para sostener una conversación con Putin, por primera vez desde el inicio del conflicto, en 2022. 

“Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra”, aseguró el presidente ucraniano. 

Después de las reuniones con Zelenski y líderes europeos, Trump comentó que: “Llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para un encuentro, en un lugar todavía por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski”. 

La reunión trilateral propuesta incluiría al mismo Trump como mediador, en un intento por alcanzar una paz duradera. 

Este posible encuentro entre Putin y Zelenski, con Trump como anfitrión, marcaría un momento histórico en la guerra que ya lleva casi cuatro años.  

Aunque todavía no se ha definido el lugar ni la fecha, Trump aseguró que el vicepresidente de EEUU, JD Vance, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff están a cargo de coordinar los preparativos.  

Si se concreta, la reunión –que se podría programar para dentro de al menos dos semanas– podría redefinir el rumbo del conflicto y abrir una nueva etapa de negociaciones internacionales. 

Los líderes europeos que asistieron a la reunión de este lunes fueron: el secretario general de la Organización del Tratado del Atlémtico Norte (OTAN), Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

