EEUU

OFICIAL: Las fotos que confirman la llegada de nuevo jefe del Comando Sur para América Latina y el Caribe

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El teniente general Evan L. Pettus es el nuevo jefe del Comando Sur de Estados Unidos / Archivo

El teniente general Evan L. Pettus asumió el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), organismo encargado de las operaciones militares en América Latina y el Caribe.  

Contents

Este viernes, 12 de diciembre, en una ceremonia realizada en la sede del Comando Sur en Doral, en Florida, Pettus tomó posesión como nuevo jefe de esta unidad estratégica.  

Leer Más

¿Estás buscando trabajo para personas que hablen español? En EEUU una empresa ofrece justo un empleo necesidades y el salario $5000 por mes.  
Si hablas español y te encuentras en Texas este empleo es para ti: El salario sería de $5000 por mes
Florida se prepara para un invierno ‘crítico’: este es el «mapa» de las áreas más vulnerables al frío
La razón por la que no iniciarán este 14Mar los vuelos de deportación desde EEUU, según Cabello

LEA TAMBIÉN: REUTERS FILTRÓ A DÓNDE SE DIRIGE EL BUQUE PETROLERO INCAUTADO POR EEUU EN EL CARIBE

Pettus, quien hasta ahora se desempeñaba como comandante de las fuerzas aéreas del Southcom, reemplaza al almirante Alvin “Bull” Holsey, retirado tras 37 años de servicio.  

Durante el acto, Pettus expresó sentirse honrado de asumir el cargo y destacó la importancia de fortalecer la cooperación con los países de la región.  

Se espera que su llegada marque un nuevo capítulo en la estrategia de Washington hacia la región. Todo, en medio de un despliegue militar que ha generado tensiones con Venezuela. 

El teniente general Evan L. Pettus asumió este viernes el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos

¿CUÁLES FUERON SUS PRIMERAS PALABRAS?  

«Me honra asumir este cargo como comandante interino del Comando Sur de Estados Unidos», fueron sus palabras en el acto.  

«Los desafíos que enfrentamos son complejos, pero trabajando junto a nuestros socios podemos y vamos a lograr un impacto duradero», declaró Pettus en su discurso.

Pettus sustituyó al almirante Alvin «Bull» Holsey, retirado a la vida civil tras 37 años de servicio.

En tanto, Estados Unidos mantiene una ofensiva militar en el sur del Caribe contra el narcotráfico, la cual llamó Operación Lanza del Sur.  

Como se sabe, la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado la presión sobre Nicolás Maduro. Al chavista se le acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del grupo criminal Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.  

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones «cargadas con droga» en el Caribe y Pacífico, dejando un saldo de muertos de más de 80 tripulantes. 

Holsey anunció a mediados de octubre su retiro como jefe del Comando Sur.
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIRAL: El post de Vin Diesel con Cristiano Ronaldo que causó furor en las redes sociales
Caraota Show
Hija de Machado dice que es consciente que su madre correrá peligro al volver a Venezuela
Hija de Machado dice que es consciente que su madre correrá peligro al volver a Venezuela
Mundo
El brutal asesinato de un comerciante conmociona Guárico, dejaron un escalofriante mensaje sobre su cuerpo
Sucesos