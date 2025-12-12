OFICIAL: Las fotos que confirman la llegada de nuevo jefe del Comando Sur para América Latina y el Caribe

El teniente general Evan L. Pettus asumió el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), organismo encargado de las operaciones militares en América Latina y el Caribe.

Este viernes, 12 de diciembre, en una ceremonia realizada en la sede del Comando Sur en Doral, en Florida, Pettus tomó posesión como nuevo jefe de esta unidad estratégica.

LEA TAMBIÉN: REUTERS FILTRÓ A DÓNDE SE DIRIGE EL BUQUE PETROLERO INCAUTADO POR EEUU EN EL CARIBE

Pettus, quien hasta ahora se desempeñaba como comandante de las fuerzas aéreas del Southcom, reemplaza al almirante Alvin “Bull” Holsey, retirado tras 37 años de servicio.

Durante el acto, Pettus expresó sentirse honrado de asumir el cargo y destacó la importancia de fortalecer la cooperación con los países de la región.

Se espera que su llegada marque un nuevo capítulo en la estrategia de Washington hacia la región. Todo, en medio de un despliegue militar que ha generado tensiones con Venezuela.

¿CUÁLES FUERON SUS PRIMERAS PALABRAS?

«Me honra asumir este cargo como comandante interino del Comando Sur de Estados Unidos», fueron sus palabras en el acto.

«Los desafíos que enfrentamos son complejos, pero trabajando junto a nuestros socios podemos y vamos a lograr un impacto duradero», declaró Pettus en su discurso.

En tanto, Estados Unidos mantiene una ofensiva militar en el sur del Caribe contra el narcotráfico, la cual llamó Operación Lanza del Sur.

Como se sabe, la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado la presión sobre Nicolás Maduro. Al chavista se le acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del grupo criminal Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones «cargadas con droga» en el Caribe y Pacífico, dejando un saldo de muertos de más de 80 tripulantes.