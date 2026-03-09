EEUU

Nuevo ataque a lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico dejó seis fallecidos

Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Estados Unidos confirmó un nuevo ataque en el Pacífico Oriental contra dos lanchas que según el país norteamericano sirve al narcotráfico internacional, dejando cinco muertos y aumentando la tensión regional. 
Foto: Captura de video

(EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron este domingo a seis hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico presuntamente ligada al narcotráfico, anunció el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), con lo que suman al menos 45 embarcaciones atacados desde que comenzaron estas acciones en septiembre de 2025.

El ataque ocurrió en el marco de la operación Lanza del Sur, con el que Estados Unidos ha matado a más de 150 personas en estos barcos en el Pacífico y el Atlántico para combatir el narcotráfico en el área de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, según afirma, además de elevar la presión sobre Venezuela.

Leer Más

Difunden avance de base militar que se construye contra la migración ilegal en Texas
Los errores del Servicio Secreto en atentado contra Trump en Pensilvania eran «evitables»: filtran informe
Delitos migratorios en EEUU han aumentado 65 % los últimos cuatro años, revela informe

El Comando Sur aseguró que las fuerzas estadounidenses «condujeron un ataque cinético letal en una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas».

«Inteligencia confirmó que la embarcación estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Pacífico del este y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Seis hombres narcoterroristas murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. sufrió daños», señaló el SOUTHCOM sus redes sociales.

Este nuevo ataque llega tras una última operación que dejó tres muertos el 23 de febrero en el Caribe, también por presunto narcotráfico.

LEA TAMBIÉN: TRUMP PREPARA UN «GOLPE DURO» CONTRA IRÁN, QUE PROMETE NO ATACAR MÁS A SUS VECINOS

La acción también ocurre después del lanzamiento de la iniciativa ‘Escudo de las Américas’ del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado reunió a más de una decena de líderes latinoamericanos de derecha en Miami para crear una nueva coalición militar contra los «narcoterroristas».

Como muestra de esta cooperación, el SOUTHCOM de Estados Unidos y Ecuador realizaron la semana pasada su primer operativo militar conjunto contra el narcotráfico en el país suramericano.

Mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, firmó un acuerdo con casi 20 gobiernos de Latinoamérica y el Caribe el jueves para comprometerlos a luchar contra los «narcoterroristas» tras avisarles que Estados Unidos «está listo» para lanzar una «ofensiva en solitario» si no hay cooperación.

Aunque organizaciones civiles, legisladores demócratas y algunos republicanos han tachado de ilegales estos ataques, el Gobierno de Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque está en un «conflicto armado» con carteles y organizaciones terroristas ligadas al tráfico de drogas procedentes de Latinoamérica. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

OVP afirma que más de 3.500 mujeres están privadas de libertad en el país
OVP afirma que más de 3.500 mujeres están privadas de libertad en el país
Venezuela
El precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022
El precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022
Mundo
Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, elegido como líder supremo de Irán
Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, elegido como líder supremo de Irán
Mundo