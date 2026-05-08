Nueva York ofrece atención médica gratuita a migrantes sin seguro: así funciona el NYC Care

El acceso a la salud sigue siendo uno de los mayores desafíos para quienes llegan a Estados Unidos sin documentos o un seguro médico. En una ciudad tan diversa como Nueva York, donde conviven más de tres millones de migrantes, la necesidad de programas inclusivos es urgente.

En este contexto surgió NYC Care, una iniciativa de NYC Health + Hospitals que garantiza atención médica asequible o gratuita para residentes que no califican para un seguro tradicional.

El programa está diseñado para cubrir a quienes viven en cualquiera de los cinco distritos de la ciudad y no pueden acceder a un plan de salud estatal o costear uno por su cuenta.

NYC Care no es un seguro médico, sino un sistema de acceso que asigna un médico de cabecera, ofrece consultas, estudios, medicamentos y atención preventiva.

Su principio central es claro: ningún residente debe quedar sin atención por su estatus migratorio o situación económica.

Lo cierto, es que el programa cobra especial relevancia ante los desafíos que enfrentan los migrantes en la ciudad.

Según el Departamento de Salud Pública, un 15 % de los inmigrantes adultos no tiene seguro médico, cifra que aumenta al 26 % entre los latinos y alcanza un alarmante 46 % entre los mexicanos.

Además, las barreras idiomáticas, el temor a la discriminación y falta de información dificultan el acceso a tratamientos, especialmente en salud mental, donde solo el 34 % de los inmigrantes con depresión recibe atención.

En una ciudad que ha recibido más de 229.000 personas desde la frontera sur entre 2022 y 2025, NYC Care se convierte así en un recurso vital para garantizar atención digna y continua.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER AL PROGRAMA?

Para inscribirse, los solicitantes deben presentar documentos de identidad —como pasaporte, licencia, identificación municipal o certificados civiles— y un comprobante de ingresos, que puede incluir recibos de pago, cartas de empleo o constancias de asistencia pública.

La inscripción se realiza llamando al 646-NYC-CARE (646-692-2273), donde asesores financieros ayudan a determinar si los servicios serán gratuitos o de bajo costo según el tamaño del hogar y los ingresos.

Para finalizar la inscripción, es posible llamar al número indicado o solicitar hablar con un asesor financiero en cualquier centro de NYC Health + Hospitals.