Nueva York irreconocible: Las fotos que muestran la brutal transformación de Central Park tras tormenta invernal

Nueva York amaneció irreconocible tras una tormenta con las nevadas más intensas de los últimos años, un fenómeno que transformó por completo la apariencia de Central Park y dejó imágenes que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

Las fotografías difundidas tras la tormenta, que se intensificó el fin de semana, capturaron la magnitud del cambio: senderos invisibles bajo la nieve, árboles convertidos en esculturas naturales y un silencio poco habitual que amortiguó el ruido constante de Manhattan.

Las escenas que se multiplicaron a lo largo de los últimos días reflejaron esa transformación. Familias enteras improvisaron batallas de nieve, niños descendieron colinas en trineo y fotógrafos —profesionales y aficionados— buscaron capturar el paisaje blanco.

Central Park, New York pic.twitter.com/aONJUKl24Y — Seascape Nature (@SeascapeNature) January 27, 2026



Corredores habituales compartieron espacio con parejas de ancianos que caminaban con calma, mientras trabajadores municipales abren senderos entre la acumulación de nieve.

TORMENTA FERN

El sistema, identificado como tormenta invernal Fern, descargó más de 30 centímetros de nieve en varios sectores de la Gran Manzana.

Entre calles congeladas y vehículos enterrados, trabajadores municipales y vecinos dedicaron horas a despejar aceras y liberar autos bajo temperaturas que se mantenían muy por debajo de cero.

“Es agotador”, comentó a New York Post David Vallejo, un residente de 43 años, mientras retiraba la nieve acumulada frente a su vivienda en Queens. “Se siente como si estuviera haciendo una rutina completa de ejercicio”, sostuvo.

Pero lo más grave, es que las autoridades de la ciudad de Nueva York investigan al menos ocho muertes ocurridas durante el periodo de frío extremo.



De acuerdo con información del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) y del Ayuntamiento, todas las personas fueron encontradas al aire libre, aunque las causas oficiales de muerte no han sido determinadas y permanecen bajo investigación.