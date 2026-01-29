EEUU

Nueva York irreconocible: Las fotos que muestran la brutal transformación de Central Park tras tormenta invernal

Luis Alfredo Ledezma
Nueva York amaneció irreconocible tras una de las nevadas más intensas de los últimos años, un fenómeno que transformó por completo la apariencia de Central Park y dejó imágenes que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.  
Residentes y visitantes vivieron una experiencia única en el corazón de Manhattan / Cortesía: @visualtherapy0

Las fotografías difundidas tras la tormenta, que se intensificó el fin de semana, capturaron la magnitud del cambio: senderos invisibles bajo la nieve, árboles convertidos en esculturas naturales y un silencio poco habitual que amortiguó el ruido constante de Manhattan.  

LEA TAMBIÉN: ¿LA TORMENTA INVERNAL PROVOCA TERREMOTOS EN EEUU? QUÉ SON LOS FROST QUAKES Y POR QUÉ OCURREN

Las escenas que se multiplicaron a lo largo de los últimos días reflejaron esa transformación. Familias enteras improvisaron batallas de nieve, niños descendieron colinas en trineo y fotógrafos —profesionales y aficionados— buscaron capturar el paisaje blanco.  


Corredores habituales compartieron espacio con parejas de ancianos que caminaban con calma, mientras trabajadores municipales abren senderos entre la acumulación de nieve. 

la nevada modificó el ritmo habitual y propició escenas inusuales en Central Park / Cortesía: @isardasorensen

TORMENTA FERN  

El sistema, identificado como tormenta invernal Fern, descargó más de 30 centímetros de nieve en varios sectores de la Gran Manzana.  

Entre calles congeladas y vehículos enterrados, trabajadores municipales y vecinos dedicaron horas a despejar aceras y liberar autos bajo temperaturas que se mantenían muy por debajo de cero. 

Patos nadan en las aguas del parque mientras la nieve cubre árboles y senderos /Cortesía: @PrettyCitiesX

“Es agotador”, comentó a New York Post David Vallejo, un residente de 43 años, mientras retiraba la nieve acumulada frente a su vivienda en Queens. “Se siente como si estuviera haciendo una rutina completa de ejercicio”, sostuvo. 

Pero lo más grave, es que las autoridades de la ciudad de Nueva York investigan al menos ocho muertes ocurridas durante el periodo de frío extremo.  


De acuerdo con información del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) y del Ayuntamiento, todas las personas fueron encontradas al aire libre, aunque las causas oficiales de muerte no han sido determinadas y permanecen bajo investigación.  

Fue la primera vez que la tormenta dejó caer más de 30 centímetros de nieve en la ciudad desde 2021. /Cortesía: @isardasorensen
