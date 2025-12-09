Nueva arremetida de Trump contra la OTAN: «Europa no está haciendo un buen trabajo»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el tablero internacional al cuestionar el liderazgo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y calificar a la mayoría de países europeos como “decadentes”, en unas declaraciones que reavivan tensiones entre Washington y sus aliados del viejo continente.

En una entrevista concedida al medio estadounidense Politico, Trump lanzó duras críticas contra la OTAN y los gobiernos europeos.

Según sus palabras, “Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos sentidos”, aludiendo a lo que considera un declive estructural en varias naciones del continente.

Asimismo, señaló que los gobiernos europeos “hablan demasiado y no producen”, en referencia al respaldo que brindan a la guerra en Ucrania.

El mandatario estadounidense también vinculó, la supuesta decadencia europea, con las políticas migratorias adoptadas en las principales naciones de la región.

A su juicio, la incapacidad de controlar los flujos migratorios ha debilitado a los gobiernos y contribuido a un escenario de crisis.

“Europa está recibiendo personas de todas partes del mundo… París es un lugar diferente. Londres es un lugar diferente”, consideró el mandatario.

Trump puso como ejemplo negativo al alcalde de Londres, a quien describió como responsable del “cambio profundo” en esa ciudad.

Sobre las consecuencias de esta situación, afirmó que “muchas grandes naciones europeas ya no serán países viables” si mantienen sus políticas actuales.

En contraste, Trump reconoció haber expresado apoyo público a ciertos líderes europeos que mantienen posturas más rígidas frente a la inmigración.

En ese caso, mencionó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, como ejemplo de un dirigente que, según él, “implementó correctamente” las políticas migratorias.

OTAN Y SU LIDERAZGO

Trump insistió en que la OTAN solo funciona cuando él la controla, reforzando la idea de que Estados Unidos debería tener un papel dominante en la alianza.

“La OTAN me llama papi”, en alusión al aumento en los compromisos presupuestarios demandados por su administración.

Asimismo, agregó que se consiguió elevar la contribución de ciertos miembros del 2 % al 5 % del producto interno bruto en defensa.

En referencia a la expansión de la alianza, sostuvo que “hay países que son difíciles para la OTAN” y abogó por evaluar individualmente a cada miembro. Sin embargo, descartó una posible salida de la organización.

GUERRA UCRANIA – RUSIA

En relación con la guerra entre Ucrania y Rusia, Trump afirmó que Moscú ocupa “una posición más fuerte de negociación” debido a su tamaño. Y enfatizó que el conflicto “podría haber evolucionado hacia una Tercera Guerra Mundial”, si no hubiera ejercido él la presidencia.