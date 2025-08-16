«No hay acuerdo hasta que haya acuerdo”: Las conclusiones de Trump y Putin tras su reunión en Alaska

“No hay acuerdo hasta que haya acuerdo”, expresó este viernes, 15 de agosto, el presidente de EEUU, Donald Trump, tras la reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Anchorage, Alaska, para abordar el conflicto en Ucrania.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa conjunta, Trump señaló que se avanzó en las conversaciones, las que consideró de muy provechosas. «Espero que sea un buen punto de partida», afirmó el mandatario estadounidense.

«Queremos poner fin a este conflicto, porque miles de personas mueren cada semana; el presidente Putin a él, le gustaría poner fin a este conflicto», agregó Trump.

Seguidamente, dijo: «No llegamos a una comprensión completa, desafortunadamente no hay acuerdo completo». «Lo primero, lo más importante, creo que tenemos una oportunidad buena para llegar a la paz», matizó.

«Agradezco al presidente Putin y a su delegación por haber hecho todo lo posible para esto», en referencia a la reunión sostenida este viernes.

¿QUÉ DIJO PUTIN?

Por su parte, Putin sí afirmó en sus declaraciones que se llegó a un acuerdo con Trump y señaló que «allanará el camino hacia la paz en Ucrania», país cuya invasión ordenó hace tres años.

Putin no detalló en qué consistía el acuerdo, y Trump no mencionó en absoluto que se hubiera concretado. De hecho, como se apuntó anteriormente, enfatizó que no habían llegado a ningún compromiso.

Sin embargo, el líder ruso dijo que, para alcanzar un acuerdo permanente, es necesario eliminar «todas las raíces primarias, las causas primarias de ese conflicto».

«Estoy de acuerdo con el presidente Trump, como ha dicho hoy, en que, naturalmente, también debe garantizarse la seguridad de Ucrania. Por supuesto, estamos preparados para trabajar en ello», subrayó.

En tanto, Trump anunció que informará a los líderes de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) y al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sobre los resultados de la reunión.

«Voy a llamar a los representantes de la OTAN, voy a hablar con los líderes, voy a informar al presidente Zelenski sobre la reunión de hoy», dijo.

Putin, finalizó la rueda de prensa, con su propuesta a Trump de celebrar la próxima cumbre en Moscú.