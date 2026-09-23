«No fui a validar» a un Gobierno: El dardo del presidente de Paraguay sobre su viaje a Venezuela y la transición

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este miércoles que su reciente viaje a Venezuela no fue para «validar» al gobierno de Delcy Rodríguez.

Durante su discurso en la ONU, indicó que recibió muchas críticas por su viaje a Caracas.

«Antes de venir a Nueva York visité Caracas, a pesar de que Paraguay y Venezuela tienen sus relaciones diplomáticas interrumpidas. Por eso mi decisión de visitar el país caribeño sorprendió no a pocos, muchas personas me han cuestionado duramente esa decisión», dijo.

Destacó que «no fui a Venezuela a validar a un régimen, no fui a validar absolutamente nada, no señores, más bien todo lo contrario, Paraguay ama la democracia y cree que el pueblo venezolano merece también la democracia».

«La razón por la que fui a Venezuela es porque durante 25 años los líderes sudamericanos se pasaron lanzando lindas palabras líricas, declaraciones estruendosas y lemas sobre Venezuela. Fueron 25 años de mirar, esperar y condenar desde la cómoda distancia pero sin hacer nada por el pueblo venezolano. Se miró, se habló, pero no se actuó. No hicimos nada mientras tanto nuestros hermanos venezolanos sufrían», expresó.

SANTIAGO PEÑA SOBRE LA TRANSICIÓN EN VENEZUELA

Santiago Peña sostuvo que visitó Venezuela para dar un «segundo paso» en la situación que vive el país.

«Luego del primer paso, difícil pero muy importante, que significó en la caída del dictador Nicolás Maduro. Paraguay puede ser útil para ese segundo paso en Venezuela hacia una transición democrática», afirmó.

A su juicio, hoy Venezuela atraviesa «una nueva realidad» y apuntó que la defensa de los valores «no puede significar indiferencia ante esa realidad, por eso Paraguay ha abierto un canal de diálogo con las autoridades venezolanas y ya está trabajando con acciones por una Venezuela donde el poder radique en su único soberano, el pueblo venezolano».

«Yo quiero para Venezuela, lo que mi país logró después de 35 años de una dictadura en 1989, una transición democrática real y duradera, no quiero una foto, no quiero un comunicado, queremos una transición con instituciones, seguridad, economía y con un pueblo integrado a la comunidad internacional», expresó

Resaltó que Paraguay «no confunde el diálogo con la indiferencia. Hablar es una forma de acompañar al pueblo venezolano».

«Pido a los hermanos latinoamericanos y a la ONU a que nos unamos para ayudar a Venezuela vuelva a insertarse al mundo y que tenga un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos», manifestó.