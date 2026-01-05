Nicolás Maduro ya contrató a su abogado en EEUU, es el mismo de Julian Assange

Nicolás Maduro llegó la mañana de este lunes a un tribunal federal en Nueva York donde comparecerá por primera vez ante el juez Alvin K. Hellerstein.

De acuerdo a lo reseñado por el periodista David Alandete, Maduro contrató al abogado Barry Pollack.

«Pollack es uno de los abogados penalistas más conocidos de Washington en delitos federales complejos. Fue el principal defensor de Julian Assange durante más de una década y negoció en 2024 el acuerdo con el Departamento de Justicia que permitió su liberación tras declararse culpable de un único cargo menor de espionaje», señaló.

MADURO CONTRATA AL ABOGADO DE JULIAN ASSANGE. El penalista Barry Pollack, artífice del acuerdo que permitió la salida de Julian Assange tras 15 años de litigio, se persona hoy en el caso de Nicolás Maduro en Nueva York. Qué es el documento: “appearance of counsel” presentado hoy… pic.twitter.com/NdU99Lke5u — David Alandete (@alandete) January 5, 2026

Mientras, Cilia Flores informó que su defensa legal estará a cargo de Mark E. Donnelly, un abogado estadounidense con amplia experiencia en delitos fiscales, lavado de dinero y crimen organizado.

«Donnelly ha negociado acuerdos con fiscalías federales y conoce el sistema judicial desde dentro. El abogado es socio de una firma boutique en Houston y trabajó más de una década en el Departamento de Justicia de EEUU, en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, donde dirigió la división de fraude y llevó casos de cuello blanco y corrupción», indicó David Alandete.

LOS MADURO ELIGEN ABOGADO: Cilia comunica que le representa Mark E. Donnelly. Experto en delitos fiscales y similares, que ha llegado antes a acuerdos con la fsicalía. Trabajo en ellas y la conoce por dentro. Es socio de una firma boutique de Houston y acumula más de dos… pic.twitter.com/hmKCj0XdQn — David Alandete (@alandete) January 5, 2026

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

LA LLEGADA DE MADURO AL TRIBUNAL

El político venezolano, junto a Cilia Flores, aterrizó en un helipuerto cerca del tribunal de Manhattan.

El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial. La policía tenía cortadas las calles que daban al tribunal, reseñó la agencia EFE.

La primera comparecencia de Maduro ante la justicia está prevista para las 12:00 del mediodía (hora Nueva York y que sería 1:00 p.m. hora Venezuela).