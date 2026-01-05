EEUU

Nicolás Maduro ya contrató a su abogado en EEUU, es el mismo de Julian Assange

Caraota Digital
Por Caraota Digital
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
FOX NEWS

Nicolás Maduro llegó la mañana de este lunes a un tribunal federal en Nueva York donde comparecerá por primera vez ante el juez Alvin K. Hellerstein.

De acuerdo a lo reseñado por el periodista David Alandete, Maduro contrató al abogado Barry Pollack.

Leer Más

Trump habló con Putin de Ucrania y esto fue lo que dijo sobre las negociaciones, alto al fuego y el Vaticano
Cruz Roja se pronuncia: Preocupados le piden al chavismo que detenga la intervención en la organización
La sorprendente historia de un latino que cayó desde el piso 47 de un rascacielos en Nueva York y vivió para contarlo

«Pollack es uno de los abogados penalistas más conocidos de Washington en delitos federales complejos. Fue el principal defensor de Julian Assange durante más de una década y negoció en 2024 el acuerdo con el Departamento de Justicia que permitió su liberación tras declararse culpable de un único cargo menor de espionaje», señaló.

Mientras, Cilia Flores informó que su defensa legal estará a cargo de Mark E. Donnelly, un abogado estadounidense con amplia experiencia en delitos fiscales, lavado de dinero y crimen organizado.

«Donnelly ha negociado acuerdos con fiscalías federales y conoce el sistema judicial desde dentro. El abogado es socio de una firma boutique en Houston y trabajó más de una década en el Departamento de Justicia de EEUU, en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, donde dirigió la división de fraude y llevó casos de cuello blanco y corrupción», indicó David Alandete.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

LA LLEGADA DE MADURO AL TRIBUNAL 

El político venezolano, junto a Cilia Flores, aterrizó en un helipuerto cerca del tribunal de Manhattan.

El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial. La policía tenía cortadas las calles que daban al tribunal, reseñó la agencia EFE.

La primera comparecencia de Maduro ante la justicia está prevista para las 12:00 del mediodía (hora Nueva York y que sería 1:00 p.m. hora Venezuela).

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«Mi familia está siendo perseguida»: Nicolás Maduro Guerra dice que su padre estará en Venezuela «más temprano que tarde»
Venezuela
Instalaron la nueva AN en el país: Jorge Rodríguez seguirá de presidente y así quedaron las vicepresidencias
Varios
Argentina intensifica controles en fronteras y aeropuertos tras detención de Maduro
Mundo