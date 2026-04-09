EEUU

Natalia Matheus, la joven venezolana que recibió reconocimiento académico del gobernador de Florida

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
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El caso de Natalia se volvió viral en redes sociales, donde usuarios destacan el valor de la educación como herramienta de cambio / Captura de video

El talento venezolano volvió a destacar en Estados Unidos con el logro de Natalia Matheus, una joven oriunda de Maracaibo (Zulia), quien obtuvo una beca completa para cursar sus estudios universitarios de la mano del propio gobernador de Florida, Ron DeSantis.  

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Su desempeño académico y dedicación la llevaron a ser seleccionada entre numerosos aspirantes, convirtiéndose en una de las nuevas promesas del sistema educativo de Florida. 

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El reconocimiento alcanzó mayor relevancia, cuando Natalia fue recibida personalmente por el gobernador de Florida en su residencia oficial.  

De acuerdo con medios locales e internacionales, la joven fue invitada como parte de un acto especial de entrega de premios a estudiantes sobresalientes.  

Durante la ceremonia, recibió el certificado que avala su beca, en un ambiente protocolar marcado por banderas oficiales y la presencia de autoridades estatales. 

BECA DE NATALIA  

La beca no solo cubre la totalidad de los costos de su formación. De hecho, también abre el camino para que Natalia pueda cumplir su meta profesional: convertirse en arquitecta.  

Gracias a este apoyo económico, podrá iniciar sus estudios sin la carga financiera que suele acompañar a los jóvenes inmigrantes que buscan oportunidades académicas en el extranjero. 

Su postulación destacó especialmente por un ensayo titulado «El lienzo de la continuidad, el arte y legado del artista Noah Billie». Con el mismo, obtuvo el primer lugar. 

Como era de esperarse, el encuentro en la casa de gobierno se convirtió rápidamente en noticia viral y causó orgullo entre la comunidad de venezolanos en Florida.  

Las imágenes difundidas muestran a Natalia recibiendo su reconocimiento con orgullo, un momento que generó numerosas reacciones positivas en redes sociales. 

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