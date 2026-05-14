Mundial 2026: Venezuela, Cuba y Nicaragua entre beneficiados con nueva flexibilización sobre visas para asistentes

Estados Unidos flexibilizó de forma excepcional sus estrictas reglas migratorias y eximió del pago de fianzas a los aficionados con entradas para el Mundial 2026, un alivio que beneficia directamente a ciudadanos de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

«Estamos eximiendo de las fianzas de visado a los aficionados que cumplan los requisitos, que hayan adquirido entradas para la Copa Mundial y que se hayan inscrito en el programa FIFA Pass a partir del 15 de abril de 2026», explicó en un comunicado remitido a la agencia de noticias EFE la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar.

LEA TAMBIÉN: FIFA ANUNCIA UNO DE LOS PROGRAMAS ANTIDOPAJE MÁS COMPLETOS DE LA HISTORIA PARA MUNDIAL DE 2026

En concreto, los asistentes al Mundial quedarán excluidos de pagar las fianzas de hasta 15.000 dólares que Washington exige a viajeros de 50 países considerados de «alto riesgo» migratorio.

La norma exige a ciudadanos de estos países que abonen depósitos de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares al solicitar una visa de tipo B1 (estadía corta por negocios) o B2 (estadía corta por motivos turísticos).

Namdar, explicó que la medida busca garantizar que los aficionados con entradas legítimas puedan ingresar sin obstáculos al país durante el evento.

¿CUÁLES PAÍSES ESTÁN AFECTADOS POR LA FIANZA?

Entre los países afectados por las fianzas se encuentran Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como varias naciones africanas, cinco de las cuales —Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez— lograron clasificarse al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.

Los nuevos países incluido, en marzo de este año, en el programa de fianzas para visados fueron: Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

Estos países se suman a las 38 naciones que ya formaban parte del programa de fianzas para visados. Esos países son: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladés, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

NO SOLO LOS AFICIONADOS

El alivio no solo alcanza a los aficionados. El Departamento de Estado confirmó que también quedarán exentos los jugadores, entrenadores y personal técnico de las selecciones clasificadas, siempre que cumplan con los requisitos generales de ingreso.

Como se destacó anteriormente, la medida se suma al programa FIFA Pass, creado en noviembre para agilizar citas consulares y reducir los prolongados tiempos de espera en embajadas y consulados.

Pese a la flexibilización, la organización del torneo continúa bajo críticas por el rigor de las políticas migratorias del gobierno de Trump, que no ha descartado operativos para detener a migrantes en situación irregular durante el Mundial.

De hecho, la Casa Blanca insiste en que la exención de fianzas no contradice su enfoque: «Seguimos comprometidos con la seguridad nacional mientras facilitamos los viajes legítimos», afirmó Namdar.