MIAMI: Fiscalía retira cargos contra médico venezolano de caso viral, acusado de mala praxis

El médico venezolano Manuel Lazzaro intenta recomponer su carrera profesional, luego de haber sido empañada por una denuncia de mala praxis en Miami, Florida, que incluso lo hizo enfrentar un proceso legal con cargos penales que finalmente fueron retirados por la Fiscalía; no obstante, el daño mediático ocasionado le pasa factura a pesar de que las acusaciones en su contra no prosperaron.

En una entrevista exclusiva para Caraota Digital, este cirujano plástico venezolano -que incluso fue galardonado en el 2017 con el premio Mara de Oro, por su libro «Rinoplastia. Guía quirúrgica ambulatoria»- contó la experiencia por la que pasó varios meses por un proceso de investigación y audiencias, haciendo énfasis en que nunca trabajo como “médico” sin licencia en territorio norteamericano.

SALIÓ DE VENEZUELA EN 2015 RUMBO A EEUU

El doctor Lazzaro relata que llegó a EEUU en 2015, tras abandonar Venezuela por la difícil situación económica y política que atravesaba el país.

En este sentido, destacó que nunca ha ejercido como médico en suelo estadounidense, y que se certificó como asistente quirúrgico tras obtener una licencia de la American Board of Surgical Assistant (Junta Americana de Asistentes Quirúrgicos), en el mismo año 2015.

“Siempre me desempeñe como asistente quirúrgico cuando mis servicios eran solicitados por algún centro estético quirúrgico o por cirujanos certificados de Miami”, precisó el médico venezolano.

También explicó su decisión de no revalidar sus estudios como médico y luego como cirujano en EEUU, pues esto implicaba un proceso muy largo, de al menos ocho a 10 años y a la vez muy difícil como padre de familia siendo inmigrantes y con tres hijos menores que atender.

EL CASO

El médico venezolano Manuel Lazzaro fue detenido a inicios de abril 2025 acusado de practicar como trabajador de la salud sin tener licencia, según indicaba el reporte del arresto al que tuvieron acceso medios locales.

Sin embargo, el caso no prosperó, ya que la fiscalía terminó retirando todos los cargos en su contra y el juez cerró el caso.

“Allí se demuestra que todas las acusaciones fueron falsas y que siempre estuve legal en todo momento. No realice ejercicio ilegal de la medina en EEUU ni tampoco fui responsable de los daños y complicaciones post operatorias ocurridas en ese paciente”, destacó el médico venezolano.

De igual manera, señaló que nunca fue empleado del centro quirúrgico donde se realizó la cirugía, al tiempo que explicó que fue contactado para servir como asistente quirúrgico en el procedimiento.

“Solo fui a realizar la cirugía mamaria como asistente quirúrgico. No era empleado de ese Centro Quirúrgico ni trabajaba allí regularmente. Solicitaron mis servicios para asistir a un cirujano plástico certificado en una cirugía mamaria específicamente”, alegó.

DESINFORMACIÓN DEL PACIENTE

Lazzaro también hizo referencia al problema ocurrido con el centro quirúrgico, lo que causó todo un contexto de desinformación.

“Todo debido a un grave error y falla tanto del centro quirúrgico, donde se estaba planificando la cirugía, como del Médico tratante o Cirujano, que no le explicaron bien a esa paciente quien era el responsable de su caso y demás detalles de su cirugía”, dijo.

Además, agregó: “esa desinformación es el origen de toda la situación legal que ocurre a posterior con las denuncias realizadas en mi nombre porque la paciente asume equivocadamente quien era el “Cirujano” principal responsable”.

TRAYECTORIA DEL MÉDICO VENEZOLANO

El doctor Manuel Lazzaro aseveró que antes del incidente gozó de una «trayectoria intachable» durante su ejercicio médico en Venezuela, al trabajar como cirujano plástico desde el año 2000, y ser miembro de la de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, de la Federación Médica Venezolana y del Colegio Médico del estado Miranda.

Por su parte, fuera del territorio venezolano, -reveló- formó parte de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery, International Confederation for Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery, European College of Aesthetics Medicine & Surgery, de la American Society of Plastic Surgery, y a la American Board of Surgical Assistant.

Lsta situación por la que le tocó atravesar, confesó, lo ha afectado gravemente en su reputación profesional y personal, así como también en el ejercicio de sus labores como asistente quirúrgico.

“Debo recuperar mi licencia de asistente quirúrgico que fue suspendida temporalmente mientras se realizaba todo este proceso de investigación por el Departamento de Salud de Florida y de la Fiscalía. También debo recuperar algunas membresías a sociedades médicas y quirúrgicas nacionales e internacionales de las cuales fui suspendido a consecuencias de todo este proceso médico legal que fue noticia y afecto mi reputación profesional”, sentenció Lazzaro.