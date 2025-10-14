Miami Beach nombró una calle en honor a la cantante cubana Gloria Estefan

En una emotiva ceremonia, celebrada frente al histórico Hotel Cardozo, la ciudad de Miami Beach (EEUU) oficializó el cambio de nombre de una calle por el de la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan, ganadora de cuatro Grammys.

De acuerdo con lo precisado por diversos medios estadounidenses, se trata de un tramo de la Calle 13, entre Ocean Drive y Meridian Avenue.

Lo que se detalló, es que la iniciativa la impulsó la comisionada Laura Domínguez. Asimismo, también fue respaldada por la Comisión de Mujeres de Miami Beach, como reconocimiento a la trayectoria artística y el compromiso comunitario de Gloria Estefan.

La estrella latina «personifica el sueño americano» al haber llegado de Cuba y lograr «tremendo éxito en Miami Beach, donde formó una hermosa familia con el amor de su vida», se explicó.

NO ES UNA CALLE CUALQUIERA

Gloria Estefan, ganadora de múltiples premios Grammy y considerada la artista latina de crossover más exitosa de la historia, estuvo presente en el evento junto a su esposo, Emilio Estefan, y sus hijos.

Durante la ceremonia, recordó con emoción cómo solía visitar esa misma calle en su infancia junto a su abuelo para contemplar el océano Atlántico.

«¡Qué gran manera de celebrar nuestro 50 aniversario en la industria musical! Con el número 13, nuestro número de la suerte familiar (…) Para nosotros era importante ser parte del crecimiento de la ciudad», expresó la cantante., destacando la importancia simbólica del número 13 para su familia.

“Esto es un gran ejemplo de que vivimos en un gran país, en el que hay que seguir luchando”, señaló su marido.

Este galardón se une a otros reconocimientos destacados que ha recibido la artista, como una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y la Medalla de la Libertad otorgada por el gobierno de Estados Unidos.