«Me sentía como en un zoológico»: Claudia Rodríguez, la futbolista venezolana que fue detenida por ICE, rompió el silencio

Claudia Rodríguez, futbolista venezolana de 28 años, rompió el silencio luego de recuperar su libertad tras más de tres semanas detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

«Me sentía en un zoológico porque lo único que nos hacían era darnos comida. A veces comida vencidas, abríamos la comida y estaba con moho y dormíamos en el piso», comentó a los medios estadounidenses.

Asimismo, señaló que vio a dos mujeres embarazadas perder a sus bebés mientras estaban detenidas.

«Yo conocí a dos personas que perdieron a su bebé en el proceso de detención. No la trasladaban, no le daban los medicamentos y obviamente el estrés y la agonía, la falta de recursos médicos hicieron que perdiera a sus bebés», comentó.

Asimismo, expresó que hay personas que la están pasando peor dentro de los centros de detención.

«Yo he vivido en este país por 11 años (…) pero quiero hacer saber al mundo entero que hay mucha injusticia, que no se escucha, que no es visualizada», dijo.

En ese sentido, sostuvo que desea que su historia sea escuchada, así como la de otras personas privadas de libertad. «Todos merecen una oportunidad y cada uno tiene derecho a pelear por su caso», indicó.

«A mí me esposaron como una criminal», recordó.

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EL CASO DE CLAUDIA RODRÍGUEZ

Asimismo, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos señaló a Telemundo que Claudia Rodríguez entró al país el 25 de enero de 2017.

«Tenía una visa que le permitía estar en el país hasta el 24 de julio de 2017. En violación de las leyes de nuestra nación, ella sobrepasó su visa», acotó.

Claudia Rodríguez se graduó en la St. Thomas University de Miami. Allí fue capitana del equipo de fútbol, y solicitó asilo antes de recibir el TPS en 2023.

Incluso, ICE rechazó específicamente las acusaciones de la venezolana sobre las embarazadas detenidas y afirmó que son “totalmente falsas”.