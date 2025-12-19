EEUU

Matriz china de TikTok habría acordado vender su filial a inversores de EEUU

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Estados Unidos alcanzó un acuerdo por TikTok con China / Archivo

La compañía china ByteDance, propietaria de TikTok, habría alcanzado un acuerdo para transferir su filial estadounidense a un holding liderado por inversores locales.  

Según medios internacionales, entre ellos la agencia de noticias EFE, el pacto responde a meses de presiones del gobierno de Estados Unidos, que cuestionaba la seguridad de los datos de millones de usuarios y amenazaba con prohibir la aplicación en su territorio.  

De acuerdo con Bloomberg, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, comunicó a los empleados que la empresa matriz ByteDance Ltd había firmado acuerdos vinculantes para crear una empresa conjunta estadounidense integrada mayoritariamente por inversores de EEUU.  

En un memorándum interno al que tuvo este medio de comunicación, Chew afirmó que estaba “encantado de compartir una gran noticia” y anunció que se habían firmado acuerdos con Oracle Corp, Silver Lake y MGX. 

“Tras el cierre, la empresa conjunta estadounidense, creada sobre la base de la actual organización TikTok US Data Security (USDS), operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenidos y la garantía de software en Estados Unidos”, afirmó Chew en el mismo memorándum.  

Por su parte, “las entidades estadounidenses de TikTok Global gestionarán la interoperabilidad global de los productos y determinadas actividades comerciales, como el comercio electrónico, la publicidad y el marketing”, escribió. 

En tanto, la agencia de noticias Reuters, precisó que el acuerdo cerrará el 22 de enero y pondría fin a años de esfuerzos para obligar a la empresa asiática a desprenderse de su negocio en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. 

En todo caso, la decisión se interpreta como un triunfo político para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lideró las presiones y llegó a advertir en múltiples ocasiones que bloquearía el acceso a la plataforma en el país norteamericano si la compañía no aceptaba sus exigencias. 

Esta decisión se tomó para asegurar que la empresa china no mantenga influencia sobre el algoritmo, considerado el corazón de la experiencia TikTok. 

