María Corina Machado dice que “estamos viviendo días decisivos» tras su reunión con Marco Rubio en Washington

María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz, afirmó este miércoles, 28 de enero, desde Washington (EEUU), que Venezuela atraviesa “días decisivos”, tras su reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La dirigente opositora aseguró que la sociedad venezolana ha demostrado una determinación que pocos imaginaban años atrás y que, gracias a ese esfuerzo colectivo, la posibilidad de alcanzar la libertad y reunificación familiar está más cerca que nunca.

«Hoy, además, contamos con el respaldo de las democracias del mundo, del presidente Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, una de las personas que mejor comprende la realidad que vive Venezuela», sostuvo ante un grupo de periodistas al término de la reunión.

Machado también dedicó parte de su mensaje a reconocer la labor de quienes han mantenido viva la presión interna, en particular los estudiantes y familiares de presos políticos.

Recordó, que en las últimas semanas, se han registrado manifestaciones en al menos 20 universidades del país, algo que consideró impensable hasta hace poco.

Atribuyó este resurgimiento cívico al respaldo de Estados Unidos, que —según afirmó— ha asumido riesgos significativos en defensa de la libertad de los venezolanos.

“Al final es el único gobierno que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela y por el bienestar y seguridad de sus propios ciudadanos”, recalcó Machado.

PRESOS POLÍTICOS, «ABSOLUTA PRIORIDAD»

Uno de los puntos más sensibles de su intervención fue la situación de los presos políticos, a quienes calificó como su “absoluta prioridad”.

Mencionó tanto a los detenidos recientemente como a los casos emblemáticos de larga data. Entre ellos, los funcionarios de la antigua Policía Metropolitana que llevan más de dos décadas encarcelados.

Para Machado, la liberación de todos ellos es un «paso indispensable» para avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional.

«Mientras estamos hablando, todavía son más de 700 presos políticos, 301 ha sido liberados. Hay 171 militares presos. Ninguno ha sido liberado. (…) En el mes de enero 36 venezolanos han sido secuestrados”, recordó.

Y reiteró: “Queremos enviarle un mensaje a cada uno de nuestros presos políticos, a los venezolanos perseguidos, a los que han tenido que estar durante años bajo el terror y el silencio. Y durante meses en clandestinidad, quiero decirles que son nuestra absoluta prioridad”.

Al cierre de su mensaje, la líder opositora envió un mensaje directo a sus seguidores. Aseguró que, aunque se encuentra fuera del país, su compromiso con la transición democrática es total.

Prometió regresar “muy pronto” a Venezuela para asumir su rol en el proceso que, según afirmó, ya está en desarrollo.