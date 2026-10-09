Marco Rubio se reunió con Dinorah Figuera, esto aclaró sobre la transición, el diálogo y las elecciones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este viernes en Washington con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015.

En ese sentido, Rubio acotó que el diálogo entre la oposición y el Gobierno venezolano para una transición democrática cuenta con «todo el apoyo» de la Administración de Donald Trump.

«Este esfuerzo tiene nuestro apoyo, el de los más altos niveles del Gobierno norteamericano y creo que es importante añadir y enfocarse en eso. Le deseamos toda la suerte», declaró ante la prensa.

Asimismo, sostuvo que el esfuerzo que Figuera está llevando acabo «es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en más de una generación de restaurar una democracia en el país».

«El país ha sufrido más de 25 años, un trauma muy profundo que ha impactado a todos los niveles de la sociedad», dijo.

Destacó que para tener una transición democrática y pacífica «es importante dedicarse a un proceso como este y nosotros queremos que todos los elementos de la sociedad venezolana participen y sin duda esto tiene que resultar en elecciones libres y democráticas y establecer las instituciones necesarias para mantener esa democracia y es nuestro deseo no simplemente que Venezuela tenga una elección sino que tenga una democracia duradera que pueda llevar a cabo la estabilidad del país a largo plazo».

El secretario de Estado, Marco Rubio, se reúne con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015. https://t.co/WRrG6zwh0Y — USA en Español (@USAenEspanol) October 9, 2026

Marco Rubio consideró que este proceso de diálogo es «difícil», pero ya ha tenido logros. «El 14 de octubre van a tener conversaciones de nuevo y le pedimos a todos los elementos e la sociedad que participen y apoyen ese proceso», sostuvo.

«Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este proceso logre lo que todos queremos y no simplemente elecciones lo más pronto posible que sin duda es necesario, pero una democracia y una República que pueda gobernar a país», comentó.

LA REUNIÓN DE MARCO RUBIO CON DINORAH FIGUERA

La dirigente regresó a Venezuela en junio pasado tras una invitación del Departamento de Estado para abordar la transición política y participó en conversaciones con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre una agenda de fortalecimiento democrático.

La reunión se produce en una semana marcada por la situación judicial de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, a quienes la Fiscalía federal de Nueva York imputó nuevos cargos este jueves, entre ellos conspiración para cometer tortura, que se suman a los anteriores por narcotráfico y delitos relacionados con armas, de los que ambos se han declarado no culpables.