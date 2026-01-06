EEUU

Marco Rubio: «No vamos a alcanzar acuerdos de paz con bandas de narcotráfico»

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, marcó una clara distancia este martes, 6 de enero respecto al enfoque que mantuvo la administración de Joe Biden hacia Nicolás Maduro, al cuestionar la posibilidad de sostener acuerdos confiables con el chavismo.  
Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU / Archivo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, marcó una clara distancia respecto al enfoque que mantuvo la administración del expresidente de EEUU Joe Biden hacia Nicolás Maduro, al cuestionar la posibilidad de sostener acuerdos confiables con el chavismo.  

Contents

En conferencia de prensa, Rubio recordó que Maduro firmó compromisos con distintos actores internacionales —incluida la administración del expresidente Joe Biden— solo para incumplirlos posteriormente, lo que, según su evaluación, demuestra que no era un interlocutor fiable.  

Leer Más

Un caso alarmante ha encendido las alertas sanitarias en Estados Unidos, luego de que un gato doméstico en San Francisco (EEUU) fue sacrificado tras contagiarse con el virus de la gripe aviar H5N1, aparentemente por consumir alimento crudo contaminado de la marca RAWR Raw Cat Food Chicken Eats.  
Sacrificaron a un gato que se contagió con peligroso virus tras comer alimentos crudos, autoridades sanitarias están en alerta
Presentan demanda federal contra ley para deportar migrantes de Iowa
Por estas razones es tan difícil el sueño de adquirir una vivienda propia en Estados Unidos

LEA TAMBIÉN: EL «IMPORTANTE « PAPEL QUE TENDRÍA HUGO EL POLLO CARVAJAL EN EL JUICIO CONTRA NICOLÁS MADURO Y CILIA FLORES

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, este historial invalidó cualquier expectativa de negociación sostenible con él.  

«Cuando alguien rompe acuerdos repetidamente, tienes todo el derecho a ser escéptico de que alguna vez los respetará. Maduro hizo un acuerdo bajo el cual se levantaron sanciones. Sus dos sobrinos fueron liberados de la custodia federal tras sus condenas. Su testaferro, Alex Saab, fue devuelto. A cambio, debía liberar a presos políticos y prometió realizar elecciones libres y justas», recordó Rubio, en alusión al acuerdo entre el chavismo y el gobierno de Biden.  

«No realizó elecciones libres y justas. Re-arrestó o exilió a la mayoría de esos presos políticos. En resumen, se quedó con todos los beneficios y no cumplió con ninguno de los compromisos. Ese es el problema. Es extremadamente difícil hacer un acuerdo con alguien que nunca cumple», sostuvo.  

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, asisten a su comparecencia en la Corte Federal de Nueva York.

«NO VAMOS ALCANZAR ACUERDOS DE PAZ CON EL NARCOTRÁFICO» 

Y continuó: «Ahora, de manera más amplia, seamos realistas. Sí, hay situaciones en las que buscamos la paz si es posible, pero también tenemos intereses nacionales. No vamos a alcanzar acuerdos de paz con bandas de narcotráfico, ni con el MS-13. Tampoco con el Tren de Aragua. No vamos a alcanzar acuerdos de paz con el ELN o las FARC mientras continúen enviando drogas a Estados Unidos, ni con sus socios de los cárteles en México».  

Enfatizó que «no se puede hacer un acuerdo de paz con estos grupos o con la mafia».  

«Esa es la diferencia entre facciones en guerra o Estados-nación—donde la diplomacia puede servir de puente—y actores que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos», acotó.  

«Nadie puede argumentar seriamente que la criminalidad transnacional y el terrorismo en nuestra hemisferio no son amenazas a los intereses nacionales de EEUU. En esos casos, reservamos el derecho—y tenemos el derecho—de usar todos los elementos del poder nacional para defender esos intereses. Todos los países del mundo reservan ese mismo derecho. Simplemente nosotros tenemos más capacidad que algunos otros», sentenció. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, quien ingresó este martes, 6 de enero, en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, celebró compartir prisión con Nicolás Maduro, y con Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, quien se encuentran en el mismo centro. 
6ix9ine celebra su ingreso a prisión y bromea sobre estar junto a Nicolás Maduro y Luigi Mangione
EEUU
Trump dice que Delcy Rodríguez aceptó entregar entre 30 y 50 millones barriles de petróleo a Estados Unidos
EEUU
VIDEO: Delcy Rodríguez decreta siete días de duelo nacional por los «jóvenes mártires» del 3Ene
Venezuela