Marco Rubio: «No vamos a alcanzar acuerdos de paz con bandas de narcotráfico»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, marcó una clara distancia respecto al enfoque que mantuvo la administración del expresidente de EEUU Joe Biden hacia Nicolás Maduro, al cuestionar la posibilidad de sostener acuerdos confiables con el chavismo.

En conferencia de prensa, Rubio recordó que Maduro firmó compromisos con distintos actores internacionales —incluida la administración del expresidente Joe Biden— solo para incumplirlos posteriormente, lo que, según su evaluación, demuestra que no era un interlocutor fiable.

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, este historial invalidó cualquier expectativa de negociación sostenible con él.

«Cuando alguien rompe acuerdos repetidamente, tienes todo el derecho a ser escéptico de que alguna vez los respetará. Maduro hizo un acuerdo bajo el cual se levantaron sanciones. Sus dos sobrinos fueron liberados de la custodia federal tras sus condenas. Su testaferro, Alex Saab, fue devuelto. A cambio, debía liberar a presos políticos y prometió realizar elecciones libres y justas», recordó Rubio, en alusión al acuerdo entre el chavismo y el gobierno de Biden.

«No realizó elecciones libres y justas. Re-arrestó o exilió a la mayoría de esos presos políticos. En resumen, se quedó con todos los beneficios y no cumplió con ninguno de los compromisos. Ese es el problema. Es extremadamente difícil hacer un acuerdo con alguien que nunca cumple», sostuvo.

«NO VAMOS ALCANZAR ACUERDOS DE PAZ CON EL NARCOTRÁFICO»

Y continuó: «Ahora, de manera más amplia, seamos realistas. Sí, hay situaciones en las que buscamos la paz si es posible, pero también tenemos intereses nacionales. No vamos a alcanzar acuerdos de paz con bandas de narcotráfico, ni con el MS-13. Tampoco con el Tren de Aragua. No vamos a alcanzar acuerdos de paz con el ELN o las FARC mientras continúen enviando drogas a Estados Unidos, ni con sus socios de los cárteles en México».

Enfatizó que «no se puede hacer un acuerdo de paz con estos grupos o con la mafia».

«Esa es la diferencia entre facciones en guerra o Estados-nación—donde la diplomacia puede servir de puente—y actores que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos», acotó.

«Nadie puede argumentar seriamente que la criminalidad transnacional y el terrorismo en nuestra hemisferio no son amenazas a los intereses nacionales de EEUU. En esos casos, reservamos el derecho—y tenemos el derecho—de usar todos los elementos del poder nacional para defender esos intereses. Todos los países del mundo reservan ese mismo derecho. Simplemente nosotros tenemos más capacidad que algunos otros», sentenció.