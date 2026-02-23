Marco Rubio acudirá a cumbre del CARICOM y estos son sus objetivos sobre la situación en Cuba y Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asistirá este miércoles, 25 de febrero, a la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves, con el objetivo de promover una postura unificada sobre Venezuela y reforzar la presión diplomática sobre Cuba.

La participación de Rubio se produce en un momento en que Washington busca consolidar apoyos regionales tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, un operativo militar que generó reacciones cautelosas entre los gobiernos caribeños.

Rubio representará directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, y defenderá las prioridades de la Casa Blanca, entre ellas el combate a la inmigración irregular y la necesidad de fortalecer la estabilidad hemisférica.

Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, el secretario “reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los Estados miembros de CARICOM para aumentar la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio”.

CAPTURA DE NICOLÁS MADURO – CARICOM

La operación que culminó con la captura de Maduro fue recibida con prudencia por la mayoría de los países caribeños, aunque Trinidad y Tobago brindó apoyo logístico y respaldó abiertamente las acciones militares estadounidenses contra las redes de narcotráfico en la zona.

Desde entonces, la administración Trump ha impulsado una política de apertura petrolera en Venezuela bajo la tutela a Delcy Rodríguez, acompañada de concesiones políticas como una amnistía para presos, medidas que Washington considera esenciales para estabilizar el país.

Sin embargo, el consenso regional se complica cuando se trata de Cuba. Aunque la isla no forma parte de CARICOM, mantiene vínculos históricos y cooperación médica con muchos de sus miembros, lo que ha generado resistencia a las presiones estadounidenses.

La crisis energética que atraviesa Cuba, agravada por la interrupción de los envíos de petróleo venezolano y las amenazas de sanciones a terceros países, ha tensado aún más el escenario.

Rubio, de origen cubano, ha sido uno de los principales impulsores de una línea dura hacia La Habana y, según reportes de prensa, mantiene contactos directos con figuras del entorno del expresidente Raúl Castro.

CUBA – ESTADOS UNIDOS

En tanto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció desde Ginebra que Washington busca provocar una “catástrofe humanitaria” en la isla, mientras que varios países caribeños han rechazado previamente los llamados de Rubio a suspender la contratación de médicos cubanos, un programa que constituye una fuente clave de ingresos para La Habana.

Solo Guatemala apoya esa postura, alineándose con las denuncias estadounidenses que califican el esquema como una forma de trabajo forzado.

¿QUÉ OTROS TEMAS SE ABORDARÁN?

Además de los debates sobre Cuba y Venezuela, la cumbre de CARICOM abordará la profunda crisis en Haití, donde un consejo de transición transfirió recientemente el poder a un primer ministro respaldado por Estados Unidos, sin lograr frenar la violencia de las bandas ni avanzar hacia elecciones.

En este contexto, la presencia de Rubio busca no solo influir en la postura del bloque, sino también reforzar el papel de Estados Unidos como actor central en la reconfiguración política del Caribe y del norte de Sudamérica.