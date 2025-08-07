«Mamá, ayuda»: Escalofriante mensaje de un joven antes de desaparecer, acusan a sus primos de no decir la verdad

Un joven de 18 años originario de Carolina del Norte, Giovanni Pelletier, lleva seis días desaparecido tras un alarmante mensaje que envió a su madre durante una visita familiar en Florida.
Su último contacto fue un mensaje de texto en el que escribió: «Mamá, ayuda», poco después de ser recogido por primos paternos alrededor de la 1:30 de la madrugada del viernes 1 de agosto, según informó su madre, Bridgette Pelletier, a People.
En cuestión de 30 minutos, Giovanni envió dos mensajes de texto a su madre, intentó llamarla por teléfono a la 1:56 de la madrugada e incluso intentó una videollamada por FaceTime un minuto después. Al no obtener respuesta, también escribió a una tía y a su abuelo pidiendo ayuda. Bridgette, quien se encontraba en Florida con él, no vio los mensajes hasta las 6:20 de la mañana, cuando se despertó y encontró varias llamadas perdidas y mensajes inquietantes.
Más tarde, recibió un mensaje del abuelo paterno de Giovanni afirmando que el joven se había peleado con sus primos mientras fumaban marihuana, y que fue abandonado al costado de la carretera en Bradenton tras presuntamente sacar un cuchillo. “Dijo que no tenía toda la información, pero que le avisara cuando encontrara a Giovanni”, relató la madre, entre lágrimas.
Con ayuda del GPS, Bridgette localizó el morral de su hijo abandonado en la carretera, junto con su teléfono celular. “Era su teléfono y su mochila, y no los habría dejado. Mi hijo come, duerme, se ducha y respira con su teléfono”, dijo, convencida de que algo más ocurrió esa noche.
Según su versión, los primos alegaron que Giovanni huyó después de que le quitaron el cuchillo. “Dijeron que le arrebataron el cuchillo y luego mi hijo salió corriendo”, explicó Bridgette, asegurando que ese comportamiento no era habitual en él. También denunció que los jóvenes no colaboraron en su búsqueda.
“Él [el primo] solo me llamó esa vez. Y luego no hizo ningún esfuerzo por comunicarse conmigo. No hizo ningún esfuerzo por volver a casa para avisarme”, afirmó. “Ninguno de estos niños que estaban con él intentaron llamarme para preguntarme si lo encontré, si estaba bien o si me preguntaron algo”.
Bridgette también criticó el trabajo de las autoridades. “No tenemos ninguna actualización sobre esta investigación y seguimos pidiendo a cualquier persona que tenga información que se presente”, declaró un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte a The Post.
El viaje a Florida lo había organizado Bridgette, Giovanni, su prometido Jeremy Brown, y los cuatro hermanos del joven, con el propósito de visitar a un familiar enfermo de cáncer.
Actualmente, se ofrece una recompensa de 10,000 dólares por cualquier información que conduzca al paradero de Giovanni, o a la detención y condena de los responsables.