Maduro llegó a los tribunales de Nueva York: Esta es la razón por la que no habrá fotos

Nicolás Maduro y Cilia Flores tendrán este jueves su segunda audiencia en el proceso judicial que se realiza en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo a lo reseñado por CNN, Maduro y Flores fueron trasladados durante la madrugada a la corte en Manhattan, cerca de las 4:00 a.m.

Ambos llegaron en un convoy de tres furgonetas cerradas y sin ventanas, a diferencia de la última cita judicial en la que fue llevado en helicóptero y las imágenes rápidamente se hicieron virales.

A las afueras del tribunal, hacían fila para entrar decenas de personas, en su mayoría periodistas.

También se concentraba desde temprano un grupo que acudió a las intermediaciones de la corte para mostrar su apoyo a Maduro, reseñó EFE.

Vale recordar que Maduro está acusado de tres cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y otro cargo por el delito de posesión de esas armas.

Mientras, Cilia Flores está acusada de dos cargos de conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y otro por posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró «no culpable» y se definió a sí mismo como un «prisionero de guerra». Esto tras haber sido capturado en Caracas el pasado 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses.

Los abogados de la pareja, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron recientemente un documento en el que solicitaban la desestimación de los cargos. Y alegaban que el Gobierno de EEUU revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, lo que califican de «error administrativo».