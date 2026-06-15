Maduro difundió nuevo mensaje en sus redes dirigido a los venezolanos y a «los pueblos del mundo»

Nicolás Maduro difundió este domingo por sus redes sociales, como es costumbre desde hace algunas semanas, un mensaje dirigido al pueblo venezolano y «a los pueblos del mundo», en el marco del mes del Sagrado Corazón de Jesús.

La publicación estuvo acompañada por una serie de piezas gráficas en las que se resalta la frase: “El Corazón de Jesús es el nuestro y su causa es nuestra vida”.

El mensaje, fechado en Nueva York este 14 de junio de 2026, señala que el Sagrado Corazón de Jesús representa una fuente de vida, protección, ternura y fortaleza espiritual.

En el texto, supuestamente Maduro y Cilia Flores expresan un saludo de amor y esperanza, destacando que la fe continúa siendo un elemento de unión para quienes mantienen sus convicciones espirituales y su compromiso con el bienestar colectivo.

“Que este domingo el Sagrado Corazón de Jesús siga amparando y protegiendo nuestras vidas, nuestra fe y nuestra lucha por la felicidad y la libertad verdadera”, se lee en la publicación.

Esta frase resume el tono del mensaje, en la que se vincula la espiritualidad cristiana con la búsqueda de paz, unión y fortaleza ante los desafíos.

PASAJES BÍBLICOS DESDE LA CÁRCEL

La publicación, presuntamente realizada desde el Centro Metroplitano de Detención en Nueva York, también hace referencia a pasajes bíblicos atribuidos al apóstol Pablo y al profeta Ezequiel, resaltando valores como la sobriedad, el amor, la firmeza espiritual y la renovación del corazón. En ese sentido, el mensaje invita a vivir desde la fe, la verdad, la unión y el bien común.

Las imágenes difundidas presentan una estética institucional con los colores de la bandera venezolana y el sello de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. En una de ellas se observa una fotografía de Maduro junto a Cilia Flores, en un gesto de cercanía, acompañada por el lema religioso central.

El mensaje concluye con una reafirmación de conexión espiritual con el pueblo, señalando que Maduro y Cilia Flores se mantienen unidos a la ciudadanía “en amor auténtico, oración y fe en la vida”.