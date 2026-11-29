A través de sus cuentas en redes sociales Nicolás Maduro publicó, este domingo 29 de noviembre, un nuevo mensaje de agradecimiento dirigido a sus seguidores por las muestras de apoyo recibidas durante la última semana, con motivo de su cumpleaños número 64 celebrado el pasado 23 de noviembre.

En el texto, Maduro calificó los días recientes como una jornada «especial» y «cargada de una verdadera explosión de amor, acompañamiento sincero de lealtad y solidaridad».

El comunicado incluyó una mención particular a los niños y jóvenes, agradeciendo los mensajes enviados por sus nietos, así como por niños y niñas de Venezuela y de otras partes del mundo. Según el escrito, estas expresiones les llenan de «esperanza y futuro».

Asimismo, el mensaje exhorta a mantener la confianza en la historia y los valores del pueblo venezolano. La publicación cierra con un saludo conjunto de Maduro y su esposa, Cilia Flores, acompañado de la frase: «¡Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre!».

Esta comunicación se produce mientras Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York, Estados Unidos, tras su captura en enero de este año.

Durante la misma jornada de este domingo, las cuentas de Maduro también republicaron diversos mensajes y etiquetas de simpatizantes, entre ellas #LosQueremosDeVuelta.