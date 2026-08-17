Madre venezolana murió tras ser chocada por un camión en EEUU, el conductor se dio a la fuga

Una joven madre venezolana de 30 años murió la noche del sábado, 15 de agosto, en un choque en Utah, Estados Unidos.

La víctima respondía al nombre de Jennrrymar Rosa Mendoza, quien era oriunda de Ciudad Bolívar. Una amiga de la víctima confirmó la muerte al medio Utahzolanos y precisó que la víctima vivía en Utah desde hace tres años.

Al momento del choque, la venezolana iba como pasajera en un vehículo junto a otras cuatro amigas hacia Wendover donde trabajaban en un casino.

Testigos aseguraron que un camión impactó el carro donde se trasladaban y se dio a la fuga. De acuerdo con informes preliminares, las demás amigas lograron sobrevivir al fuerte impacto, aunque resultaron heridas.

Aún no ha trascendido mayor información sobre la persona que conducía el camión.

La víctima dejó huérfana a una adolescente de 15 años en Venezuela. Mientras tanto, su esposo se encontraba en West Valley al momento de lo ocurrido.

«En este momento tan difícil, su familia desea poder trasladar sus restos a Venezuela, su tierra, para despedirla junto a sus seres queridos y darle una cristiana sepultura digna, rodeada del amor de su familia», indicó su familia en una campaña que abrieron para recaudar fondos.