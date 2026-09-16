Madre e hijo fueron detenidos por ocultar un oscuro secreto en Florida

Una mujer de 46 años y su hijo de 22 fueron arrestados en el condado de Polk, Florida (EEUU), luego de que una discusión doméstica terminara por destapar un caso de incesto que, según sus propias confesiones, se prolongó durante varios años.

De acuerdo con lo reseñado por CBS News, los implicados fueron identificados como Christina Clemens y su hijo, Shane Clemens, residentes de la localidad de Lakeland, quienes ahora enfrentan cargos penales por incesto.

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El caso salió a la luz después de que Christina llamara al número de emergencias para reportar que su hijo la había agredido físicamente durante una discusión en su vivienda.

Poco después, agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Polk acudieron al lugar y procedieron con la detención del joven por el delito de violencia doméstica, sin sospechar en ese momento que el arresto abriría la puerta a un caso mucho más grave.

¿CÓMO SE DESTAPÓ TODO?

«Shane, jamás deberías ponerle una mano encima a tu madre», dijo el sheriff Judd en una publicación de Facebook de este martes.

Molesto por su detención, Shane decidió declarar voluntariamente ante los oficiales, revelando que mantenía una relación sexual continua con su madre desde que él cumplió la mayoría de edad.

«Fue entonces cuando le preguntamos a mamá: ‘¿Has estado teniendo relaciones sexuales con tu hijo desde que tenía 18 años?’», dijo Grady Judd.

Al ser confrontada con el testimonio de su hijo, Christina no negó los hechos y confirmó ante los investigadores la frecuencia con la que ambos habían tenido encuentros íntimos, admitiendo que se habían visto envueltos en la situación «solo unas 100 veces».

¿QUÉ DIJO EL ESPOSO DE LA MUJER?

Tras las confesiones, las autoridades entrevistaron también al esposo de Christina, quien convivía con ambos en el mismo domicilio.

El hombre aseguró no haber estado al tanto de la relación entre su esposa e hijastro. Aunque reconoció que le resultaba sospechoso que ambos solían encerrarse con frecuencia en la habitación, un detalle que en retrospectiva cobró sentido para los investigadores.

En consecuencia, el alguacil Grady Judd confirmó los cargos penales contra la pareja. Shane Clemens está acusado de violencia doméstica e incesto, mientras que Christina Clemens enfrenta cargos por incesto y adulterio.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades del condado de Polk.