Lucha contra la obesidad da un paso histórico: EEUU autoriza la primera píldora oral GLP-1

Estados Unidos dio un paso histórico en relación con el tratamiento de la obesidad al aprobar la primera píldora oral basada en GLP‑1, una versión en comprimidos del popular medicamento inyectable Wegovy, desarrollado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk.

De acuerdo con medios locales, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó esta nueva presentación de semaglutida oral de 25 mg, que deberá tomarse una vez al día, convirtiéndose en la primera terapia oral de su tipo disponible en el país.

LEA TAMBIÉN: OBESIDAD Y SU IMPACTO EN LA SALUD DE LA MUJER

La aprobación llega en un contexto de creciente demanda por tratamientos farmacológicos contra la obesidad, una condición que afecta a cerca de 100 millones de personas en Estados Unidos.

Hasta ahora, los medicamentos GLP‑1 —como Ozempic y la versión inyectable de Wegovy— solo estaban disponibles en formato semanal mediante inyecciones.

La nueva píldora promete ampliar el acceso, especialmente para quienes prefieren evitar agujas o buscan una alternativa más cómoda y discreta.

¿QUÉ TAN EFECTIVAS SON LAS PÍLDORAS CONTRA LA OBESIDAD?

Según datos presentados por Novo Nordisk, la formulación oral mostró resultados similares a los de la versión inyectable. En concreto, con una pérdida de peso promedio del 16,6 % en los ensayos clínicos.

El medicamento actúa imitando la acción de una hormona natural que regula el apetito y la saciedad, ayudando a reducir la ingesta calórica y favoreciendo una pérdida de peso sostenida.

La FDA autorizó su uso para adultos con obesidad o para personas con sobrepeso que presenten al menos una comorbilidad asociada.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EN EL MERCADO?

La compañía prevé lanzar la píldora en el mercado estadounidense a partir de enero de 2026, lo que podría transformar el panorama de los tratamientos para el control de peso.

Además, Novo Nordisk ya presentó la solicitud ante la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otros reguladores internacionales, lo que anticipa una expansión global de esta nueva opción terapéutica en los próximos años.