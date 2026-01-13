Los videos virales que prometen «cruces seguros» por la frontera sur: embajada de EEUU en El Salvador lanzó advertencia

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador emitió una advertencia urgente sobre la proliferación de videos engañosos en redes sociales. Los mismos prometen a migrantes la posibilidad de cruzar la frontera sur “sin ser vistos”, una tendencia que, según autoridades, pone en riesgo vidas y alimenta la desinformación.

La Embajada de Estados Unidos señaló, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, que la frontera estadounidense no está abierta para ingresos irregulares y recordó que existen mecanismos legales para quienes buscan establecerse en el país.

Asimismo, la representación diplomática instó a consultar únicamente fuentes oficiales antes de tomar decisiones que puedan poner en riesgo su seguridad o integridad.

“Están circulando videos en Facebook y TikTok donde traficantes promocionan supuestos métodos efectivos para cruzar la frontera sin ser detectados, como túneles elaborados o rutas por donde aseguran que se puede pasar sin ser visto. Estas son mentiras diseñadas para convencer a los migrantes de contratarlos. No pongas en riesgo tu dinero ni tu vida. La frontera está más reforzada y vigilada que nunca. Aunque lo intentes, no lograrás cruzar”, advirtió la sede diplomática.

ALERTA: Están circulando videos en Facebook y TikTok donde traficantes promocionan supuestos métodos efectivos para cruzar la frontera sin ser detectados, como túneles elaborados o rutas por donde aseguran que se puede pasar sin ser visto. Estas son mentiras diseñadas para… pic.twitter.com/otoU6gsv04 — Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) January 13, 2026

CONSECUENCIA DE CRUCES ILEGALES

Igualmente, el mensaje de la embajada subrayó las implicaciones inmediatas para quienes tomen la decisión de intentar el ingreso irregular.

“Las autoridades estadounidenses han incrementado la vigilancia y las medidas de control desde mayo de 2023. Todo como parte de una estrategia para impedir el ingreso de personas indocumentadas”, se señala en el escrito.

Advirtieron, que el endurecimiento de las políticas ha incluido expulsiones aceleradas. También la negación de cualquier posibilidad de regularizarse en el futuro para quienes sean interceptados.

La comunicación se produce en un momento marcado por el crecimiento de las estrategias digitales empleadas por redes de tráfico de personas. Las mismas han perfeccionado sus métodos de captación utilizando plataformas sociales como parte central de su operación.

Las autoridades señalan que el esfuerzo actual se enfoca, en parte, en frenar la circulación de información engañosa y desarticular las estructuras criminales cuya actividad continúa alimentando la migración irregular hacia el norte.