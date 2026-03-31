Los perlazos de un exfuncionario de Trump sobre la «estrategia» de Delcy Rodríguez, un posible «indulto» a Maduro y el control de EEUU sobre Venezuela

Elliott Abrams, uno de los arquitectos de la política de presión de Washington contra Nicolás Maduro entre 2019 y 2021, afirmó que la actual estrategia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia Venezuela parece haber cambiado de rumbo.

Según explicó en una entrevista con El País, el mandatario estaría priorizando el acceso al petróleo venezolano por encima de la búsqueda de una transición democrática, lo que marcaría una ruptura con los objetivos de su primer mandato.

«En el primer mandato queríamos deshacernos del régimen y sustituirlo por una democracia. En este segundo mandato, Trump parece mucho más interesado en el petróleo que en el cambio político. Antes el fin era una transición democrática, ahora no tengo tan claro que ese siga siendo el fin», señaló el exfuncionario.

Abrams también señaló, que dentro del propio equipo republicano, existen diferencias sobre cómo abordar la situación venezolana.

En particular, mencionó un contraste entre la visión del presidente y la del secretario de Estado Marco Rubio, quien —según dijo— mantiene una postura más orientada a exigir avances políticos concretos.

Esa falta de alineación interna, advirtió, contribuye a la ausencia de progresos democráticos en Venezuela.

¿QUÉ QUIERE DELCY RODRÍGUEZ?

El exenviado especial para Venezuela sostuvo que el régimen chavista, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, estaría apostando por ganar tiempo ante la posibilidad de que Trump pierda el control del Congreso en las elecciones de noviembre.

Esa eventualidad, afirmó, podría debilitar políticamente al mandatario y abrir un margen de maniobra para Caracas.

«En el fondo, (los chavistas) quieren estirar tres años, hasta el final del mandato. No sé si podrán hacerlo porque no estoy seguro de que esa sea la visión de Marco Rubio. Me parece que Rubio sí cree que debe haber elecciones, quizá no este año, pero desde luego el año próximo, y avances reales hacia la democracia», consideró.

INDULTO PARA MADURO

Abrams también planteó un escenario de cambio drástico, en caso de que un demócrata llegue a la Casa Blanca en 2029.

Según explicó, ese giro podría incluir incluso un indulto para Nicolás Maduro y Cilia Flores, actualmente procesados en Nueva York por cargos vinculados al narcoterrorismo.

Recordó que el Partido Demócrata ha criticado tanto el despliegue militar estadounidense en el Caribe como la operación que culminó con la captura de ambos dirigentes.

En su análisis, el exfuncionario insistió en que el régimen venezolano seguirá aferrado al poder y hará «el menor número posible de reformas».

Cuestionó además las motivaciones detrás de la captura de Maduro. Sugirió que las razones esgrimidas por Trump —drogas, migración y petróleo— no se corresponden plenamente con la realidad.

«¿Por qué hizo Trump esto? ¿Por qué capturó a Maduro y lo metió en prisión? Hay gente que diría que la respuesta es drogas, migración y petróleo. Trump habla mucho del fentanilo, pero el fentanilo no viene de Venezuela. Habla de migración, pero ya no hay migración de Venezuela a Estados Unidos. Y luego está el petróleo. Cuando se hizo esto en enero, aún no existía la guerra con Irán. ¿Quién necesitaba el petróleo venezolano? ¿Por qué cree Trump que hay tanto petróleo disponible allí? Eso me sorprende», cuestionó.

También expresó sorpresa por la expectativa del mandatario sobre la disponibilidad de crudo venezolano, recordando que la producción ronda los 900.000 barriles diarios y que cualquier incremento significativo tomaría al menos dos años.

«Tal vez la idea de Trump sea: este es nuestro continente, pertenece a Estados Unidos, y no se toleran gobiernos hostiles. Podría ser una explicación. En el primer mandato, eso lo llevaba a intentar acabar con el régimen. En el segundo, parece querer llegar a otra cosa: quitar a Maduro y poner a alguien más amistoso, que haga lo que Trump diga», expresó Abrams.

Finalmente, el exfuncionario sostuvo que ya debería estar en marcha una negociación seria sobre el futuro político de Venezuela.

Señaló que la administración estadounidense tendría que exigir la liberación de todos los presos políticos y promover un diálogo entre el chavismo y la oposición democrática.

Además, afirmó que es urgente discutir la conformación del Consejo Nacional Electoral, justicia transicional, restitución de los partidos y fecha de las próximas elecciones presidenciales.