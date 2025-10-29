EEUU

Los objetos recuperados del Titanic de un pasajero de Nueva Jersey buscan nuevo dueño, se subastarán por más de 100.000 dólares

La casa británica Henry Aldridge & Son anunció una subasta para las pertenencias de Frederick Sutton, un empresario de Nueva Jersey que falleció en el naufragio del Titanic en abril de 1912.  
La subasta de objetos personales de un pasajero de primera clase del Titanic, se realizará en noviembre / Archivo

La casa británica Henry Aldridge & Son anunció una subasta para las pertenencias de Frederick Sutton, un empresario de Nueva Jersey (EEUU) que falleció en el naufragio del Titanic en abril de 1912.  

De acuerdo con lo precisado por Henry Aldridge & So, la colección conservada por más de un siglo, incluye objetos recuperados por el barco C.S. Mackay-Bennett, encargado de recuperar cuerpos tras la tragedia del Titanic.  

LEA TAMBIÉN: LA FORTUNA POR LA QUE FUE SUBASTADA UNA CARTA DE UNO DE LOS SOBREVIVIENTES DEL TITANIC

La subasta se realizará en Devizes, Wiltshire, en Reino Unido, y se espera que el lote supere los 100.000 dólares debido a su valor histórico y estado de conservación.  

Entre los artículos más destacados se encuentra una bolsa de lona cosida a bordo del C.S. Mackay-Bennett que contiene un reloj de oro con cadena, un alfiler de corbata, una navaja, tres cucharas de plata, un anillo de sello con las iniciales “F.S.”, un libro de bolsillo y 13 dólares en monedas sueltas. 

También se incluye una lista de pasajeros de primera clase, lo que añade un componente documental valioso al conjunto. Se consideran valiosos, porque estos objetos ofrecen una ventana íntima a la vida de Sutton y al contexto social de los pasajeros de élite del Titanic. 

Los objetos han estado en manos de la familia del Sr. Sutton desde 1912 / Cortesía: BBC

¿QUÉ SE SABE DE ESTE PASAJERO?  

Frederick Sutton, de 71 años y originario de Wangford, Suffolk, en el Reino Unido, se estableció en Haddonfield, en Nueva Jersey, donde forjó una carrera como empresario y agente inmobiliario.  

En marzo de 1912, emprendió un viaje a Inglaterra siguiendo indicaciones médicas relacionadas con una dolencia no detallada. Para su retorno a Estados Unidos, optó por un boleto de primera clase a bordo del Titanic. Le asignaron el camarote D-50. 

Sutton perdió la vida cuando el Titanic colisionó con un iceberg en las primeras horas del 15 de abril de 1912. De acuerdo con la casa de subastas Henry Aldridge & Son, su cuerpo fue recuperado días después por la tripulación del C.S. Mackay-Bennett y posteriormente sepultado en el mar el 22 de abril.  

El hecho está respaldado por registros históricos y documentos incluidos en el lote que será subastado. 

¿CÓMO SE LOGRÓ RECUPERAR LOS OBJETOS?  

Según consta en los archivos históricos y en la documentación de la casa de subastas, la bolsa que contenía los objetos personales de Frederick Sutton la prepararon y sellaron en el C.S. Mackay-Bennett. Todo, tras la recuperación de su cuerpo, que luego fue sepultado en el Atlántico.  

Aproximadamente dos semanas más tarde, sus pertenencias fueron trasladadas a Halifax y entregadas a sus familiares. Ellos las conservaron intactas y registradas durante más de 100 años. 

