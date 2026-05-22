EEUU

Los nuevos e impresionantes videos que publicó EEUU sobre los archivos OVNIs desclasificados

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
archivos

El asistente del Secretario de Guerra para Asuntos Públicos y portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, anunció este viernes la publicación de un segundo lote de archivos (fotos, videos y documentos) de diferentes objetos voladores no identificados. 

«Hoy, el Departamento de Guerra publica la segunda entrega de archivos desclasificados e históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) como parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con FANI (PURSUE)», indicó el funcionario.

- Publicidad -
Ad image

La colección continúa alojada en la página web del Departamento de Guerra e informaron que se publicarán archivos adicionales de forma gradual.

De igual forma, destacó toda la atención mediática que ha recibido la publicación de este material.

«Desde su lanzamiento el 8 de mayo de 2026, WAR.GOV/UFO ha recibido más de mil millones de visitas en todo el mundo, lo que pone de manifiesto el interés sin precedentes que suscita este tema y el histórico esfuerzo de transparencia de la administración Trump», acotó. 

«El Departamento de Guerra y sus agencias colaboradoras están trabajando activamente en la tercera publicación de archivos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), que se anunciará próximamente», agregó.

La segunda entrega incluirá más de 40 videos solicitados por los legisladores, según declaró la representante Anna Paulina Luna, republicana de Florida.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Vie 22/05
$ USD: 526,86 Bs
EUR: 610,37 Bs
Jojobet GirişOutdoor PornmeritbetcasibomjojobettarafbetholiganbetmeritbetjojobetCasibom girişjojobetPokerklasmatbetJojobet GirişvaycasinocasibomjojobetjojobetcasibomgamdomPokerklasMadridbetJojobet GirişcasibomHoliganbet Girişdeneme bonusudeneme bonusuOnwin Girişbetcio girişHoliganbetCasibom Girişhttps://www.hoteltarobafoz.com.br/superbetincasibom