Los nuevos e impresionantes videos que publicó EEUU sobre los archivos OVNIs desclasificados

El asistente del Secretario de Guerra para Asuntos Públicos y portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, anunció este viernes la publicación de un segundo lote de archivos (fotos, videos y documentos) de diferentes objetos voladores no identificados.

«Hoy, el Departamento de Guerra publica la segunda entrega de archivos desclasificados e históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) como parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con FANI (PURSUE)», indicó el funcionario.

Un F-16C de la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribó un supuesto OVNI, según el segundo lote de archivos del Pentágono publicado hoy. pic.twitter.com/IsGInCQ1yw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 22, 2026

La colección continúa alojada en la página web del Departamento de Guerra e informaron que se publicarán archivos adicionales de forma gradual.

🚨 Spherical UFO Just Video Released By The Pentagon 🛸 On March 6, 2026, eight members of the U.S. House of Representatives requested access to 51 potentially UAP-related records allegedly held by the Department of War and the Intelligence Community. The All-domain Anomaly… pic.twitter.com/rEMk08K0qA — Interstellar (@InterstellarUAP) May 22, 2026

De igual forma, destacó toda la atención mediática que ha recibido la publicación de este material.

«Desde su lanzamiento el 8 de mayo de 2026, WAR.GOV/UFO ha recibido más de mil millones de visitas en todo el mundo, lo que pone de manifiesto el interés sin precedentes que suscita este tema y el histórico esfuerzo de transparencia de la administración Trump», acotó.

🚨 Pentagon tarafından yayımlanan yeni görüntülerden bir kesit daha ortaya çıktı. Görüntüler yine “tanımlanamayan hava olayı” tartışmalarını alevlendirdi. Bu kez daha net bir kayıt mı, yoksa yine belirsizlik mi? 👽🛸 pic.twitter.com/WrJwFWdVXw — KeLebek (@KeLebegindansi) May 22, 2026

«El Departamento de Guerra y sus agencias colaboradoras están trabajando activamente en la tercera publicación de archivos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), que se anunciará próximamente», agregó.

Pentagon releases 2nd batch of UFO files, including footage of UAP over Syria showing «instantaneous acceleration.» pic.twitter.com/NW94Sc5jM7 — AZ Intel (@AZ_Intel_) May 22, 2026

La segunda entrega incluirá más de 40 videos solicitados por los legisladores, según declaró la representante Anna Paulina Luna, republicana de Florida.