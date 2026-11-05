Los migrantes, Trump y el 3Ene: Habló Samuel Santiago, el venezolano que llegó a la Cámara de Representantes de Florida

Samuel Vilchez Santiago, el venezolano que ganó un escaño como representante del Distrito 43 en la Cámara de Representantes de Florida, ofreció un balance sobre su victoria electoral.

Aunque muchos venezolanos se han identificado a lo largo de la historia con el partido republicano, Santiago reveló por qué él se inclinó por los demócratas.

«Yo decido militar en el partido Demócrata porque siento que es el que está enfocado en las necesidades del pueblo americano y por el tema migratorio», indicó durante una entrevista con Shirley Varnagy.

«Siempre he sentido que el partido Demócrata tiene una conexión más grande con los migrantes y obviamente en este momento viendo las políticas de deportación masiva del presidente Trump creo que es claro de que el partido Demócrata tiene una mejor propuesta en materia migratoria que incluye un camino a la ciudadanía, a la permanencia para los 11 millones de indocumentados que viven en el país», añadió.

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No obstante, admitió que estuvo a favor de lo hecho por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump el pasado 3 de enero. «En temas de política internacional es mixto. Obviamente lo que sucedió el 3 de enero muchos venezolanos le damos la bienvenida a eso porque pensamos que lo que ha pasado en Venezuela no está bien. Pero sí queremos ver un empuje hacia unas elecciones libres y democráticas lo antes posible».

Pese a ello, insistió en su rotunda oposición con respecto a su política migratoria. «En el tema migratorio obviamente esta administración ha perseguido a las comunidades venezolanas y migrantes a través de la política de deportación masiva».

«Se ha creado un sentimiento y un ambiente de zozobra y miedo en las comunidades inmigrantes, que no solo afecta a los inmigrantes, sino a la economía local que termina creando una crisis inflacionaria y por eso vemos los resultados que ocurrieron en 2024», concluyó.