Los herederos del Tren de Aragua: FBI reveló los posibles jefes de la banda que están siendo buscados tras muerte del Niño Guerrero

Tras la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como Niño Guerrero, en un operativo entre Venezuela y Estados Unidos en el estado Bolívar, serían dos las figuras que estarían asumiendo el liderato del Tren de Aragua, Yohan José Romero, alias «El Johan», y Giovanni Vicente Mosquera, alias «El Giovanni» o «El Viejo».

El FBI va oficialmente tras la pista de Romero, conocido dentro de la organización como ‘Petrica’ desde 2024, cuando ofrecieron cuatro millones de dólares por información respecto a su paradero.

Un informe de la BBC señalaba que sería el segundo al mando dentro del Tren de Aragua, al ser el de mayor confianza dentro del entorno de Guerrero.

«En 2015, Petrica se hizo presente en Las Claritas, una ciudad minera de oro cerca de las fronteras venezolanas con Brasil y Guyana. Las minas cercanas a Las Claritas contienen los mayores yacimientos de oro de Venezuela. En poco tiempo, Petrica se hizo con el control total de la zona para el Tren de Aragua», explicó el medio británico.

Entre los delitos que podría enfrentar destacan narcotráfico, tráfico de personas y lavado de dinero.

CASO MOSQUERA

El FBI también va tras la pista de Giovanni Vicente Mosquera, de 38 años, también considerado como un líder de alto rango dentro del Tren de Aragua. Por él, el FBI ofreció tres millones de dólares hace dos años.

En su caso, sería líder de las operaciones dentro de Colombia y principal responsable de los envíos de cocaína a Estados Unidos.

Además, según autoridades norteamericanas sería quien manda a «miembros de la banda que se dedican al tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas y delitos violentos».

En una entrevista con el diario español El País, el fiscal chileno Héctor Barros explicó como sustituirían al Niño Guerrero.

«Esta no es una estructura criminal que se sostenga solo por el liderazgo único, en este caso del Niño Guerrero, sino que hay otros liderazgos como el Viejo y Johan Petrica. Este último tiene mucha trascendencia dentro de la organización y desde ese punto de vista lo más probable es que el poder que tenía el Niño Guerrero lo asumirá otra persona, que podría ser el Viejo o Johan Petrica», detalló.

«Esto es porque son estructuras jerárquicas, muy piramidales. Entonces, probablemente abajo no se verá mucho la diferencia, solo que van a saber ahora quién está en la cúspide de la organización», concluyó.