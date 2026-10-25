Los dardos del congresista Carlos Giménez a la administración de Delcy Rodríguez tras el retorno de María Corina

El congresista republicano Carlos Giménez advirtió directamente a las cúpulas del oficialismo en Venezuela y los responsabilizó por la integridad física de la líder opositora María Corina Machado, quien regresó al país este domingo 25 de octubre de 2026.

El legislador estadounidense aseguró, en una publicación en la red social X (Twitter) que habría «consecuencias drásticas» si se atenta contra la seguridad de la premio Nobel de la Paz 2025.

ADVERTENCIA DIRECTA DESDE EL CONGRESO DE EEUU

El representante por el estado de Florida fijó una postura radical desde Washington tras la reaparición de Machado en territorio venezolano.

«Quiero dejar esto muy claro: desde el Congreso de los Estados Unidos, hago a Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López y González López directamente responsables de cualquier daño que ella pueda sufrir», sentenció Giménez en su publicación.

«TERMINARÁN PULVERIZADOS»

El parlamentario estadounidense no escatimó en advertencias y lanzó un ultimátum a las principales figuras civiles y militares que sostienen la estructura política en Venezuela, haciendo alusión al operativo que llevó a la captura de Nicolás Maduro a inicios de este año.

La advertencia del congresista incluyó nominalmente a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y al ministro de Relaciones Interiores Diosdado Cabello.

«Si estos matones corruptos continúan con sus amenazas, terminarán pulverizados, al igual que los esbirros del régimen castrista que custodiaban a Maduro. ¿Queda claro?», concluyó de manera enfática el legislador.

La declaración de Giménez refleja el clima de máxima tensión internacional y el estricto monitoreo que mantiene el Capitolio y la administración estadounidense sobre los acontecimientos en Venezuela tras el sorpresivo retorno de la coordinadora de Vente Venezuela, luego de casi diez meses en el exterior.