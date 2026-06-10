Los brutales abusos de Naseline, obligó a su pequeña hija a comer de la basura y el motivo indignó a todos

Una mujer de 27 años fue arrestada en Florida (EEUU) acusada de someter a su hija, de solo ocho años, a constantes maltratos físicos, dejarla sola durante largos períodos y obligarla a alimentarse con comida vencida o sacada de la basura.

De acuerdo con lo reseñado por varios medios locales, la mujer quedó identificada como Naseline Timouche, quien residente del condado de Miami-Dade.

Lo que se detalló, es que la mujer fue detenida el pasado 6 de junio y enfrenta cargos por «negligencia infantil y abuso infantil agravado» que provocó lesiones corporales graves a su pequeña hija.

De acuerdo con el informe de arresto, agentes de la Oficina del Sheriff acudieron a su vivienda para realizar una verificación de bienestar y encontraron a la niña con múltiples cicatrices y marcas visibles en distintas partes del cuerpo.

Según el testimonio de la menor, era frecuente que su madre la dejara sola en casa durante horas e incluso durante la noche. Además, aseguró que era golpeada repetidamente con objetos como cables, sartenes y espátulas.

La niña relató también que en ocasiones era despertada abruptamente para ser agredida sin motivo aparente. Esto, incluyendo un episodio en el que recibió un golpe en el rostro con un cable de carga.

¿POR QUÉ LE DABA COMIDA DE LA BASURA?

Pero todavía más abrumador, fue que las acusaciones revelaron un «patrón de privación alimentaria». La menor declaró a los investigadores que no se le permitía consumir la comida disponible en la vivienda, porque estaba reservada para las visitas.

Como consecuencia, se veía obligada a comer alimentos vencidos o sacados de la basura.

De hecho, una vecina afirmó a las autoridades que había ayudado a la menor en varias ocasiones, proporcionándole comida, ropa y refugio temporal al encontrarla sola y sin supervisión de un adulto.

Asimismo, los agentes señalaron que las lesiones observadas y las cicatrices en su cuerpo coincidían con la versión ofrecida por la niña.

¿QUÉ DICE LA MUJER?

Según el Miami Herald, Timouche admitió ante los investigadores haber golpeado a su hija con un cable de carga. También reconoció que no regresó a casa hasta aproximadamente las 5:00 de la mañana en uno de los días señalados.

De momento, la mujer permanece recluida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight mientras avanza el proceso judicial en su contra.