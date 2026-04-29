Los abrumadores detalles de la madre que cedió su asiento en el Titan: «Vinieron en dos cajas de zapatos»

La madre que cedió su asiento en el Titan recibió, nueve meses después, dos cajas del tamaño de un zapato con los restos identificables de su esposo e hijo, víctimas de la implosión del sumergible durante su descenso al Titanic.

Se trata del desgarrador testimonio de Christine Dawood, quien relató al diario The Guardian, que lo que recibió no eran cuerpos, sino «el líquido que quedó», material biológico separado y confirmado mediante ADN por el laboratorio forense del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN: VIAJE DEL TERROR: MISTERIOSA MUERTE DE UNA MUJER EN UN CRUCERO ACTIVÓ INVESTIGACIÓN DEL FBI

«Vinieron en dos pequeñas cajas, como cajas de zapatos», en alusión a los restos de su esposo, Shahzada, e hijo Suleman, de 19 años.

La escena, tan perturbadora como reveladora, ilustra la violencia extrema del colapso estructural que destruyó al Titan el 18 de junio de 2023, a más de 3.300 metros de profundidad en el Atlántico Norte.

La implosión ocurrió en milisegundos, bajo una presión equivalente al peso de decenas de elefantes concentrados sobre una superficie mínima.

¿QUÉ LE ENTREGARON?

Dawood recibió solo lo que el laboratorio pudo atribuir con certeza a Shahzada y Suleman. Había, además, una pila de material biológico con ADN mezclado que no podía asignarse a ninguna víctima en particular.

«Tienen un montón que no pueden separar, todo ADN mezclado, y me preguntaron si quería parte de eso también. Pero dije que no, solo lo que saben que es Suleman y Shahzada», relató Dawood al diario británico.

Además, resaltó que ella no estaba en el Titan, porque había cedido su lugar a Suleman para que el adolescente pudiera acompañar a su padre.

Shahzada, integrante de una de las familias más adineradas de Pakistán, había insistido en ir directamente al Titanic sin inmersiones previas de entrenamiento.

«Si voy a hacer una inmersión, quiero hacerla bien», le dijo a su esposa.

Asimismo, precisó que el precio de los dos asientos les costó unos 500.000 dólares.

ASÍ SE LOGRÓ RECUPERAR EL MATERIAL

Debido a la profundidad, la recuperación de restos humanos fue un proceso lento y fragmentado.

De hecho, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que los primeros materiales fueron extraídos del fondo oceánico el 28 de junio de 2023, y una segunda operación en octubre permitió recuperar elementos adicionales dentro de los escombros.

El laboratorio de Identificación de ADN del Departamento de Defensa de Estados Unidos (AFMES-AFDIL), con sede en Dover, Delaware, logró identificar positivamente los perfiles genéticos de los cinco ocupantes, pese a que la implosión no dejó casi nada reconocible.

La física del evento lo explica: cuando el casco del Titan cedió, la compresión del aire interior fue tan violenta que, según simulaciones desarrolladas en 2023, la temperatura dentro del sumergible alcanzó brevemente valores comparables a la superficie del sol, todo en menos de dos milisegundos.

El informe final de la Junta de Investigación Marina, publicado en 2025, concluyó que la tragedia era evitable.

Lo que se explicó, es que OceanGate construyó un casco de fibra de carbono que no cumplía los estándares para inmersiones profundas y acumuló daños irreparables desde 2022.

Además, señalaron que alertas internas fueron ignoradas o castigadas por superiores, y el casco permaneció meses expuesto a condiciones inadecuadas antes del viaje fatal.